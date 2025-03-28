К картофелю, макаронам и любой каше: как вкусно потушить печень в гарнир на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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К картофелю, макаронам и любой каше: как вкусно потушить печень в гарнир на обед

Многие люди отказываются от печени из -за горького вкуса продукта. Но такое мясо может быть очень вкусным, если правильно его приготовить. Если потушить печень в сметане, она будет очень нежной, сочной, хорошо подойдет к любому гарниру на обед.

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Идея приготовления сочной куриной печени в соусе для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Для совершенного вкуса понадобится всего несколько простых ингредиентов.

К картофелю, макаронам и любой каше: как вкусно потушить печень в гарнир на обед

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт
  • специи
  • сливочное масло
  • американская горчица 1.5 ч.л
  • сметана 20% 4-6 ст.л.

Способ приготовления:

К картофелю, макаронам и любой каше: как вкусно потушить печень в гарнир на обед

1. Куриную печень почистить.

К картофелю, макаронам и любой каше: как вкусно потушить печень в гарнир на обед

2. Нарезать кубиками и залить кипятком.

3. Оставить на 20 минут.

К картофелю, макаронам и любой каше: как вкусно потушить печень в гарнир на обед

4. В это время на сливочном масле обжарить овощи, предварительно нарезав их полосками.

5. Обжарить 15 минут, добавить печень.

К картофелю, макаронам и любой каше: как вкусно потушить печень в гарнир на обед

6. Добавить специи, обжарить еще 10-15 минут, накрыть крышкой и потушить 15-20 минут.

7. В конце добавить горчицу и сметану и потушить под крышкой 7-15 минут.

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