К картофелю, макаронам и любой каше: как вкусно потушить печень в гарнир на обед
Многие люди отказываются от печени из -за горького вкуса продукта. Но такое мясо может быть очень вкусным, если правильно его приготовить. Если потушить печень в сметане, она будет очень нежной, сочной, хорошо подойдет к любому гарниру на обед.
Идея приготовления сочной куриной печени в соусе для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Для совершенного вкуса понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт
- специи
- сливочное масло
- американская горчица 1.5 ч.л
- сметана 20% 4-6 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриную печень почистить.
2. Нарезать кубиками и залить кипятком.
3. Оставить на 20 минут.
4. В это время на сливочном масле обжарить овощи, предварительно нарезав их полосками.
5. Обжарить 15 минут, добавить печень.
6. Добавить специи, обжарить еще 10-15 минут, накрыть крышкой и потушить 15-20 минут.
7. В конце добавить горчицу и сметану и потушить под крышкой 7-15 минут.
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