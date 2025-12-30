Рагу – универсальное и очень простое в приготовлении блюдо для ужина. Сочное мясо в сочетании с овощами прекрасно дополняет вкус любого гарнира. У вас получится полноценное сытное блюдо, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления сытного мясного рагу с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

1,5 куриного филе

2,5 ст.л. кукурузного крахмала

1/2 луковицы

1/2 болгарского перца

130 г брокколи

7-8 средних шампиньонов

2 зубчика чеснока

25 г свежего имбиря

2,5 ст.л. жидкого меда

100-120 мл. соевого соуса

кунжут, зеленый лучок – для яркой подачи

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе кусочками.

2. Посыпать крахмалом и тщательно перемешать. Это обеспечит нежность и сочность каждого кусочка.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выложить курочку и обжарить, пока она не приобретет легкий румяный цвет.

4. Нарезать лук и болгарский перец кубиками, брокколи разделить на соцветия, а шампиньоны разрезать на четыре части.

5. Добавить овощи в сковороду и обжарить 5-7 минут, чтобы они остались хрустящими и сохранили свой яркий цвет.

6. Мелко нарезать имбирь и чеснок, добавить их в сковородку. Достать мед с соевым соусом и полить ими овощи и курицу.

7. Тщательно перемешать, уменьшить огонь до среднего и тушить блюдо еще 2-3 минуты.

8. Посыпать готовое блюдо кунжутом и измельченным зеленым луком. Подавать горячим с рисом или лапшой, чтобы полностью насладиться богатством вкуса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: