К картофелю, макаронам и любому любимому гарниру: как приготовить сочное мясное рагу на ужин
Рагу – универсальное и очень простое в приготовлении блюдо для ужина. Сочное мясо в сочетании с овощами прекрасно дополняет вкус любого гарнира. У вас получится полноценное сытное блюдо, которого точно хватит на всех.
Идея приготовления сытного мясного рагу с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 1,5 куриного филе
- 2,5 ст.л. кукурузного крахмала
- 1/2 луковицы
- 1/2 болгарского перца
- 130 г брокколи
- 7-8 средних шампиньонов
- 2 зубчика чеснока
- 25 г свежего имбиря
- 2,5 ст.л. жидкого меда
- 100-120 мл. соевого соуса
- кунжут, зеленый лучок – для яркой подачи
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное филе кусочками.
2. Посыпать крахмалом и тщательно перемешать. Это обеспечит нежность и сочность каждого кусочка.
3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выложить курочку и обжарить, пока она не приобретет легкий румяный цвет.
4. Нарезать лук и болгарский перец кубиками, брокколи разделить на соцветия, а шампиньоны разрезать на четыре части.
5. Добавить овощи в сковороду и обжарить 5-7 минут, чтобы они остались хрустящими и сохранили свой яркий цвет.
6. Мелко нарезать имбирь и чеснок, добавить их в сковородку. Достать мед с соевым соусом и полить ими овощи и курицу.
7. Тщательно перемешать, уменьшить огонь до среднего и тушить блюдо еще 2-3 минуты.
8. Посыпать готовое блюдо кунжутом и измельченным зеленым луком. Подавать горячим с рисом или лапшой, чтобы полностью насладиться богатством вкуса.
