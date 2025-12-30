Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

К картофелю, макаронам и любому любимому гарниру: как приготовить сочное мясное рагу на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
381
Рагу – универсальное и очень простое в приготовлении блюдо для ужина. Сочное мясо в сочетании с овощами прекрасно дополняет вкус любого гарнира. У вас получится полноценное сытное блюдо, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления сытного мясного рагу с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1,5 куриного филе
  • 2,5 ст.л. кукурузного крахмала
  • 1/2 луковицы
  • 1/2 болгарского перца
  • 130 г брокколи
  • 7-8 средних шампиньонов
  • 2 зубчика чеснока
  • 25 г свежего имбиря
  • 2,5 ст.л. жидкого меда
  • 100-120 мл. соевого соуса
  • кунжут, зеленый лучок – для яркой подачи

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе кусочками.

2. Посыпать крахмалом и тщательно перемешать. Это обеспечит нежность и сочность каждого кусочка.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выложить курочку и обжарить, пока она не приобретет легкий румяный цвет.

4. Нарезать лук и болгарский перец кубиками, брокколи разделить на соцветия, а шампиньоны разрезать на четыре части.

5. Добавить овощи в сковороду и обжарить 5-7 минут, чтобы они остались хрустящими и сохранили свой яркий цвет.

6. Мелко нарезать имбирь и чеснок, добавить их в сковородку. Достать мед с соевым соусом и полить ими овощи и курицу.

7. Тщательно перемешать, уменьшить огонь до среднего и тушить блюдо еще 2-3 минуты.

8. Посыпать готовое блюдо кунжутом и измельченным зеленым луком. Подавать горячим с рисом или лапшой, чтобы полностью насладиться богатством вкуса.

