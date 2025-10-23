Курица в сливочно-грибном соусе – это блюдо, которое всегда выглядит аппетитно и не требует сложных ингредиентов. Мясо получается сочным, а соус – густым и ароматным, поэтому его можно подавать с картофельным пюре, рисом, пастой или овощами. Такой рецепт подходит и для семейного ужина, и для праздничного застолья – готовится быстро, а вкус напоминает ресторанное блюдо.

Идея приготовления сочной курицы в сливочно-грибном соусе опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра на кости – 700 г

шампиньоны – 500 г

сливки 15% – 200 мл.

белое сухое вино – 150 мл.

сушеные белые грибы – несколько слайсов

чеснок – 2 зубчика

тимьян – 1 веточка

оливковое масло – для жарки для жарки

соль, черный перец – по вкусу

мускатный орех – щепотка

пармезан, зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриные бедра тщательно промойте, обсушите, посолите и приправьте черным перцем.

2. Обжарьте на разогретом оливковом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Мясо уберите со сковородки.

4. В этой же сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны.

5. Готовьте до момента, когда вся жидкость испарится.

6. Влейте белое вино и тушите 1-2 минуты, чтобы спирт испарился.

7. Сушеные белые грибы измельчите в блендере до состояния порошка и добавьте к грибам. Это сделает соус более густым и ароматным.

8. Добавьте сливки, измельченный чеснок, мускатный орех, веточку тимьяна, соль и перец. Перемешайте.

9. Верните курицу в сковороду, накройте крышкой и тушите на слабом огне 15-20 минут, пока мясо не станет мягким и хорошо пропитанным соусом.

10. Готовое блюдо посыпьте тертым пармезаном и измельченной зеленью. Лучше всего сочетается с пюре, булгуром, рисом или пастой.

