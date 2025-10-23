К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе
Курица в сливочно-грибном соусе – это блюдо, которое всегда выглядит аппетитно и не требует сложных ингредиентов. Мясо получается сочным, а соус – густым и ароматным, поэтому его можно подавать с картофельным пюре, рисом, пастой или овощами. Такой рецепт подходит и для семейного ужина, и для праздничного застолья – готовится быстро, а вкус напоминает ресторанное блюдо.
Ингредиенты:
- куриные бедра на кости – 700 г
- шампиньоны – 500 г
- сливки 15% – 200 мл.
- белое сухое вино – 150 мл.
- сушеные белые грибы – несколько слайсов
- чеснок – 2 зубчика
- тимьян – 1 веточка
- оливковое масло – для жарки для жарки
- соль, черный перец – по вкусу
- мускатный орех – щепотка
- пармезан, зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Куриные бедра тщательно промойте, обсушите, посолите и приправьте черным перцем.
2. Обжарьте на разогретом оливковом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Мясо уберите со сковородки.
4. В этой же сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны.
5. Готовьте до момента, когда вся жидкость испарится.
6. Влейте белое вино и тушите 1-2 минуты, чтобы спирт испарился.
7. Сушеные белые грибы измельчите в блендере до состояния порошка и добавьте к грибам. Это сделает соус более густым и ароматным.
8. Добавьте сливки, измельченный чеснок, мускатный орех, веточку тимьяна, соль и перец. Перемешайте.
9. Верните курицу в сковороду, накройте крышкой и тушите на слабом огне 15-20 минут, пока мясо не станет мягким и хорошо пропитанным соусом.
10. Готовое блюдо посыпьте тертым пармезаном и измельченной зеленью. Лучше всего сочетается с пюре, булгуром, рисом или пастой.
