К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
255
К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

Курица в сливочно-грибном соусе – это блюдо, которое всегда выглядит аппетитно и не требует сложных ингредиентов. Мясо получается сочным, а соус – густым и ароматным, поэтому его можно подавать с картофельным пюре, рисом, пастой или овощами. Такой рецепт подходит и для семейного ужина, и для праздничного застолья – готовится быстро, а вкус напоминает ресторанное блюдо.

Идея приготовления сочной курицы в сливочно-грибном соусе опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

  • куриные бедра на кости – 700 г
  • шампиньоны – 500 г
  • сливки 15% – 200 мл.
  • белое сухое вино – 150 мл.
  • сушеные белые грибы – несколько слайсов
  • чеснок – 2 зубчика
  • тимьян – 1 веточка
  • оливковое масло – для жарки для жарки
  • соль, черный перец – по вкусу
  • мускатный орех – щепотка
  • пармезан, зелень – для подачи

Способ приготовления:

К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

1. Куриные бедра тщательно промойте, обсушите, посолите и приправьте черным перцем.

2. Обжарьте на разогретом оливковом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

3. Мясо уберите со сковородки.

4. В этой же сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны.

К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

5. Готовьте до момента, когда вся жидкость испарится.

6. Влейте белое вино и тушите 1-2 минуты, чтобы спирт испарился.

К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

7. Сушеные белые грибы измельчите в блендере до состояния порошка и добавьте к грибам. Это сделает соус более густым и ароматным.

К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

8. Добавьте сливки, измельченный чеснок, мускатный орех, веточку тимьяна, соль и перец. Перемешайте.

9. Верните курицу в сковороду, накройте крышкой и тушите на слабом огне 15-20 минут, пока мясо не станет мягким и хорошо пропитанным соусом.

К любому гарниру: как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе

10. Готовое блюдо посыпьте тертым пармезаном и измельченной зеленью. Лучше всего сочетается с пюре, булгуром, рисом или пастой.

