Мясной гуляш – лучшее дополнение к пюре, кашам, макаронам. Готовить блюдо лучше всего из свинины и телятины. Для густоты кулинары советуют добавлять крахмал, а для красивого цвета и аромата – томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного гуляша, с мукой и томатной пастой.

Ингредиенты:

500-600 г телятины (яблочко, можно мякоть, ошеек)

1 луковица

растительное масло для жарки

сливочное масло

2 столовые ложки муки

лавровый лист, соль, сухой чеснок, специи

3 чайные ложки томатной пасты

450 мл. воды

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук и обжариваем до готовности. Далее режем телятину на небольшие кусочки, солим, добавляем специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарим 20 минут.

2. Смешиваем томатную пасту с холодной водой. К поджаренной телятине добавляем муку и хорошо размешайте. Заливаем все томатным соусом, добавляем лавровый лист и накрываем крышкой.

3. Тушим гуляш 1,5 часа периодически размешивая, и по необходимости можно добавлять немного кипяченой воды (если соус становится сильно густой).

