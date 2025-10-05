К любому гарниру: сочный мясной гуляш с томатной пастой
Мясной гуляш – лучшее дополнение к пюре, кашам, макаронам. Готовить блюдо лучше всего из свинины и телятины. Для густоты кулинары советуют добавлять крахмал, а для красивого цвета и аромата – томатную пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного гуляша, с мукой и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 500-600 г телятины (яблочко, можно мякоть, ошеек)
- 1 луковица
- растительное масло для жарки
- сливочное масло
- 2 столовые ложки муки
- лавровый лист, соль, сухой чеснок, специи
- 3 чайные ложки томатной пасты
- 450 мл. воды
Способ приготовления:
1. Нарезаем лук и обжариваем до готовности. Далее режем телятину на небольшие кусочки, солим, добавляем специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарим 20 минут.
2. Смешиваем томатную пасту с холодной водой. К поджаренной телятине добавляем муку и хорошо размешайте. Заливаем все томатным соусом, добавляем лавровый лист и накрываем крышкой.
3. Тушим гуляш 1,5 часа периодически размешивая, и по необходимости можно добавлять немного кипяченой воды (если соус становится сильно густой).
