К шашлыку, бутербродам или как салат: рецепт пикантной закуски из запеченного болгарского перца
Болгарский перец – очень сочный сезонный овощ. Такой продукт можно использовать для приготовления пикантной универсальной закуски, которую можно есть в самостоятельном виде или делать с ней изысканные праздничные брускетты.
Идея приготовления закуски из перцев опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- красные перцы – 4 шт.
- черные оливки (разрезанные пополам)
- фиолетовый лук – 0,25 шт.
- масло – 2 ст.л.
- яблочный уксус или лимонный сок – 2 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – по вкусу
- петрушка – 20 г
- базилик – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку при температуре 220 градусов.
2. Поместить перцы на противень.
3. Запекать в течение 40 минут.
4. Вынуть перцы из духовки и выложить их в миску.
5. Накрыть пленкой и дать постоять 10 минут, чтобы кожура легко снималась.
6. Почистить перцы от кожуры и удалить семена.
7. Нарезать на полоски.
8. Добавить к нарезанным перцам черные разрезанные пополам оливки, нарезанную четверть луковицы, масло, яблочный уксус или сок лимона, измельченный чеснок, соль, петрушку и базилик.
9. Смешать все ингредиенты и поставить салат в холодильник минимум на 30 минут.
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