Болгарский перец – очень сочный сезонный овощ. Такой продукт можно использовать для приготовления пикантной универсальной закуски, которую можно есть в самостоятельном виде или делать с ней изысканные праздничные брускетты.

Идея приготовления закуски из перцев опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

красные перцы – 4 шт.

черные оливки (разрезанные пополам)

фиолетовый лук – 0,25 шт.

масло – 2 ст.л.

яблочный уксус или лимонный сок – 2 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

петрушка – 20 г

базилик – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку при температуре 220 градусов.

2. Поместить перцы на противень.

3. Запекать в течение 40 минут.

4. Вынуть перцы из духовки и выложить их в миску.

5. Накрыть пленкой и дать постоять 10 минут, чтобы кожура легко снималась.

6. Почистить перцы от кожуры и удалить семена.

7. Нарезать на полоски.

8. Добавить к нарезанным перцам черные разрезанные пополам оливки, нарезанную четверть луковицы, масло, яблочный уксус или сок лимона, измельченный чеснок, соль, петрушку и базилик.

9. Смешать все ингредиенты и поставить салат в холодильник минимум на 30 минут.

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