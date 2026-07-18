Кабачки с кетчупом на зиму: получатся в меру пикантными и сочными
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Кабачки с чили-кетчупом на зиму — одна из самых популярных домашних заготовок, которая удачно сочетает в себе легкую остроту, сладковатые нотки и приятную хрустящую текстуру овощей. Такая консервация прекрасно дополняет мясные блюда, картофель, каши или может подаваться как самостоятельная закуска. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет насыщенным вкусом. Именно поэтому многие хозяйки готовят такие кабачки каждый год.
Идея приготовления пикантных кабачков в кетчупе на зиму опубликована на странице ekaterinamotruk в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – для заполнения 5-литровых банок
- укроп (зонтики) – 5 шт.
- чеснок – 10-15 зубчиков
Для маринада:
- вода – 7 стаканов (по 200 мл.)
- уксус – 1 стакан
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 стакан
- кетчуп чили – 6-8 ст.л.
На каждую банку:
- гвоздика – 1 шт.
- душистый перец – 1 горошина
- чёрный перец – 2-3 горошины
Способ приготовления:
1. Для начала хорошо вымойте кабачки. Если овощи молодые, кожуру снимать не обязательно. Нарежьте кабачки кружочками или небольшими дольками.
2. На дно каждой чистой литровой банки выложите по одному зонтику укропа и 2-3 зубчика очищенного чеснока. После этого плотно заполните банки подготовленными кабачками.
3. Отдельно приготовьте маринад. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль и чили-кетчуп. Поставьте на огонь и доведите смесь до кипения. После закипания влейте уксус и проварите маринад примерно 5 минут.
4. Пока маринад варится, добавьте в каждую банку гвоздику, душистый перец и черный перец горошком. Эти специи сделают вкус заготовки более насыщенным и ароматным.
5. Залейте кабачки горячим маринадом до самого верха. Закройте банки стерилизованными крышками.
6. Поставьте банки в большую кастрюлю с теплой водой и стерилизуйте 10-15 минут после начала кипения воды.
7. После стерилизации герметично закатайте банки. Переверните их вверх дном и хорошо укутайте одеялом или пледом. В таком виде оставьте до полного остывания.
8. Остывшие банки можно хранить в погребе, кладовой или другом прохладном месте.
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