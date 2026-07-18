Кабачки с кетчупом на зиму: получатся в меру пикантными и сочными

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
540
Кабачки с кетчупом на зиму: получатся в меру пикантными и сочными
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Кабачки с чили-кетчупом на зиму — одна из самых популярных домашних заготовок, которая удачно сочетает в себе легкую остроту, сладковатые нотки и приятную хрустящую текстуру овощей. Такая консервация прекрасно дополняет мясные блюда, картофель, каши или может подаваться как самостоятельная закуска. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет насыщенным вкусом. Именно поэтому многие хозяйки готовят такие кабачки каждый год.

Идея приготовления пикантных кабачков в кетчупе на зиму опубликована на странице ekaterinamotruk в Instagram.

Кабачки с кетчупом на зиму: получатся в меру пикантными и сочными

Ингредиенты:

  • кабачки – для заполнения 5-литровых банок
  • укроп (зонтики) – 5 шт.
  • чеснок – 10-15 зубчиков

Для маринада:

  • вода – 7 стаканов (по 200 мл.)
  • уксус – 1 стакан
  • соль – 2 ст.л.
  • сахар – 1 стакан
  • кетчуп чили – 6-8 ст.л.

На каждую банку:

  • гвоздика – 1 шт.
  • душистый перец – 1 горошина
  • чёрный перец – 2-3 горошины

Способ приготовления:

Кабачки с кетчупом на зиму: получатся в меру пикантными и сочными

1. Для начала хорошо вымойте кабачки. Если овощи молодые, кожуру снимать не обязательно. Нарежьте кабачки кружочками или небольшими дольками.

2. На дно каждой чистой литровой банки выложите по одному зонтику укропа и 2-3 зубчика очищенного чеснока. После этого плотно заполните банки подготовленными кабачками.

Кабачки с кетчупом на зиму: получатся в меру пикантными и сочными

3. Отдельно приготовьте маринад. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль и чили-кетчуп. Поставьте на огонь и доведите смесь до кипения. После закипания влейте уксус и проварите маринад примерно 5 минут.

4. Пока маринад варится, добавьте в каждую банку гвоздику, душистый перец и черный перец горошком. Эти специи сделают вкус заготовки более насыщенным и ароматным.

Кабачки с кетчупом на зиму: получатся в меру пикантными и сочными

5. Залейте кабачки горячим маринадом до самого верха. Закройте банки стерилизованными крышками.

6. Поставьте банки в большую кастрюлю с теплой водой и стерилизуйте 10-15 минут после начала кипения воды.

7. После стерилизации герметично закатайте банки. Переверните их вверх дном и хорошо укутайте одеялом или пледом. В таком виде оставьте до полного остывания.

Кабачки с кетчупом на зиму: получатся в меру пикантными и сочными

8. Остывшие банки можно хранить в погребе, кладовой или другом прохладном месте.

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