Кабачковая пицца простым вариантом домашнего блюда, когда хочется чего-нибудь вкусного, но не хочется замешивать обычное тесто. Основу готовят из натертых кабачков, яиц и небольшого количества муки. Сверху можно добавить колбасу, помидоры и сыр, а затем запечь все до румяной корочки.

Идея приготовления кабачковой пиццы опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

орегано – 1 ч.л.

моцарелла или твердый сыр – 150 г

колбаса по вкусу

помидор – 1 шт.

маслины – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо промойте и натрите на крупной терке. Посолите, перемешайте и оставьте примерно на 10 минут. За это время овощи пустят сок.

2. Жидкость нужно как можно тщательнее отжать. Это один из главных этапов приготовления, ведь из-за лишней влаги кабачковая основа может остаться слишком мокрой.

3. К отжатым кабачкам добавьте яйца, муку, сушеный чеснок, орегано и черный перец. Перемешайте до однородной массы.

4. Застелите противень пергаментом. Выложите кабачковую смесь и распределите её тонким ровным слоем толщиной примерно 7-8 мм.

5. Поставьте основу в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 5-6 минут. Она должна немного схватиться и начать подрумяниваться.

6. После этого достаньте противень. Выложите на кабачковую основу нарезанную колбасу и помидор, добавьте маслины. Сверху равномерно посыпьте тертым сыром.

7. Верните пиццу в духовку еще примерно на 15 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо должно хорошо прогреться, а сыр сверху полностью расплавиться.

8. Перед подачей дайте кабачковой пицце несколько минут остыть, после чего нарежьте ее порционными кусочками. По желанию колбасу можно заменить ветчиной, запечённой курицей или беконом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: