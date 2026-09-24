Кабачковая икра на зиму: простой рецепт домашней закуски с томатной пастой

Кабачковая икра – одна из простых домашних закусок, которую легко приготовить из обычных сезонных овощей. Для этого рецепта понадобятся кабачки, морковь, лук и немного томатной пасты. Овощи сначала нужно хорошо обжарить, а затем тушить до мягкости. После измельчения в блендере икра приобретает нежную однородную консистенцию.

Идея приготовления домашней кабачковой икры опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртячяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг.

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

растительное масло – 80 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

душистый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Кабачки нарежьте небольшими кубиками. Если овощи молодые, кожуру снимать не обязательно.

2. В большой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Добавьте лук и морковь и обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая. Овощи должны стать мягкими и слегка золотистыми.

3. Затем добавьте к овощам томатную пасту и нарезанные кабачки. Перемешайте все ингредиенты и готовьте без крышки примерно 30 минут. За это время кабачки должны хорошо размякнуть, а лишняя жидкость постепенно выпариться. Чтобы овощи не подгорели, их нужно время от времени перемешивать.

4. Когда овощная смесь станет мягкой, добавьте соль, черный молотый перец и душистый перец. Количество специй можно регулировать по своему вкусу.

5. После этого накройте посуду крышкой и тушите овощи еще около 10 минут. Такой способ приготовления поможет довести все ингредиенты до нужной мягкости.

6. Готовую овощную смесь слегка остудите и измельчите погружным блендером до однородной консистенции. Если вы хотите получить более гладкую кабачковую икру, массу нужно измельчать до полного исчезновения крупных кусочков.

7. Домашняя кабачковая икра готова. Ее можно подавать сразу после приготовления в качестве закуски к хлебу, гарнира или мясных блюд.

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