Кабачковые рулетики с фаршем и твердым сыром: готовятся элементарно
Кабачки – сезонный сочный овощ, который прекрасно сочетается с любыми ингредиентами. Очень вкусно завернуть в слайсы из кабачков мясной фарш, а также добавить много натертого сыра.
Идея приготовления сочных кабачковых рулетиков в духовке опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Блюдо идеально подойдет для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- кабачки
- фарш
- соль, перец зелень
- кетчуп
- подсолнечное масло
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать тоненькими слайсами.
2. Слегка смазать растительным маслом.
3. Запечь при температуре 180 градусов около 10 минут – они станут мягкие и эластичные.
4. Для начинки смешать фарш с чесноком, зеленью, солью и перцем.
5. Скрутить рулетики из кабачковых слайсов и выложить их в форму.
6. На дно – смесь кетчупа с несколькими каплями масла.
7. Сверху тоже добавить немного кетчупа и тертого сыра.
8. Запекать еще 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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