Кабачки – сезонный сочный овощ, который прекрасно сочетается с любыми ингредиентами. Очень вкусно завернуть в слайсы из кабачков мясной фарш, а также добавить много натертого сыра.

Идея приготовления сочных кабачковых рулетиков в духовке опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Блюдо идеально подойдет для обеда или ужина.

Ингредиенты:

кабачки

фарш

соль, перец зелень

кетчуп

подсолнечное масло

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать тоненькими слайсами.

2. Слегка смазать растительным маслом.

3. Запечь при температуре 180 градусов около 10 минут – они станут мягкие и эластичные.

4. Для начинки смешать фарш с чесноком, зеленью, солью и перцем.

5. Скрутить рулетики из кабачковых слайсов и выложить их в форму.

6. На дно – смесь кетчупа с несколькими каплями масла.

7. Сверху тоже добавить немного кетчупа и тертого сыра.

8. Запекать еще 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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