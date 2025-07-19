Кабачковые рулетики с фаршем и твердым сыром: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Кабачковые рулетики с фаршем и твердым сыром: готовятся элементарно

Кабачки – сезонный сочный овощ, который прекрасно сочетается с любыми ингредиентами. Очень вкусно завернуть в слайсы из кабачков мясной фарш, а также добавить много натертого сыра.

Идея приготовления сочных кабачковых рулетиков в духовке опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Блюдо идеально подойдет для обеда или ужина.

Кабачковые рулетики с фаршем и твердым сыром: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • кабачки
  • фарш
  • соль, перец зелень
  • кетчуп
  • подсолнечное масло
  • сыр твердый

Способ приготовления:

Кабачковые рулетики с фаршем и твердым сыром: готовятся элементарно

1. Кабачки нарезать тоненькими слайсами.

2. Слегка смазать растительным маслом.

Кабачковые рулетики с фаршем и твердым сыром: готовятся элементарно

3. Запечь при температуре 180 градусов около 10 минут – они станут мягкие и эластичные.

4. Для начинки смешать фарш с чесноком, зеленью, солью и перцем.

Кабачковые рулетики с фаршем и твердым сыром: готовятся элементарно

5. Скрутить рулетики из кабачковых слайсов и выложить их в форму.

6. На дно – смесь кетчупа с несколькими каплями масла.

Кабачковые рулетики с фаршем и твердым сыром: готовятся элементарно

7. Сверху тоже добавить немного кетчупа и тертого сыра.

8. Запекать еще 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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