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Кабачковые тосты с крем-сыром, лососем и авокадо: рецепт легкого блюда
Если вы хотите приготовить легкое и при этом сытное блюдо для легкого перекуса, идеальной основой будет кабачок. Из него можно приготовить очень вкусные деруны, а также блины, пиццу, тако и салаты.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака и перекуса из кабачка и сыра.
Ингредиенты:
- кабачок
- лосось с/с
- сыр твердый
- крем-сыр
- авокадо
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, сыр натрите.
2. Выложите на пергамент кабачки, сверху тертый сыр и запекайте 10-15 минут.
3. После переверните основу, смажьте крем-сыром, сверху авокадо, лосось, сверните пополам.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
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