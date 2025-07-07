Если вы хотите приготовить легкое и при этом сытное блюдо для легкого перекуса, идеальной основой будет кабачок. Из него можно приготовить очень вкусные деруны, а также блины, пиццу, тако и салаты.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака и перекуса из кабачка и сыра.

Ингредиенты:

кабачок

лосось с/с

сыр твердый

крем-сыр

авокадо

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, сыр натрите.

2. Выложите на пергамент кабачки, сверху тертый сыр и запекайте 10-15 минут.

3. После переверните основу, смажьте крем-сыром, сверху авокадо, лосось, сверните пополам.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

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