Кабачковые тосты с крем-сыром, лососем и авокадо: рецепт легкого блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить легкое и при этом сытное блюдо для легкого перекуса, идеальной основой будет кабачок. Из него можно приготовить очень вкусные деруны, а также блины, пиццу, тако и салаты.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака и перекуса из кабачка и сыра.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачок
  • лосось с/с
  • сыр твердый
  • крем-сыр
  • авокадо
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, сыр натрите.

Кабачки с сыром

2. Выложите на пергамент кабачки, сверху тертый сыр и запекайте 10-15 минут.

Сколько готовить кабачки

3. После переверните основу, смажьте крем-сыром, сверху авокадо, лосось, сверните пополам.

Начинка для блюда

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

Готовое блюдо

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