Из сочного сезонного кабачка можно приготовить очень вкусный и сытный рулет. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу. Тесто хорошо держит форму, удачно сочетается с сочной начинкой.

Идея приготовления сытного кабачковго рулета опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Это не только очень вкусно, но и бюджетно.

Ингредиенты:

кабачок – 700 г

яйца куриные – 3 шт.

соль, любимые специи.

чеснок – 2 зубца.

сметана – 1 ст. л.

мука – 90 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

лук зеленый или другая зелень

лосось слабосоленый – 120 г (или ветчина).

сыр сливочный – 100 г

Способ приготовления:

1. Тертый кабачок посолить, поперчить.

2. Тщательно отжать сок руками.

3. Добавить чеснок, яйца и муку с разрыхлителем.

4. Тщательно перемешать.

5. Равномерно выложить на пергамент.

6. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 190 градусов.

7. После остывания снять с пергамента, смазать сливочным сыром, добавить зелень и выложить рыбу.

8. Завернуть в плотный рулет с помощью пергамента или пленки, отправить в холодильник на час.

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