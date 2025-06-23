Кабачковый рулет с лососем и крем-сыром: делимся рецептом простой закуски
Из сочного сезонного кабачка можно приготовить очень вкусный и сытный рулет. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу. Тесто хорошо держит форму, удачно сочетается с сочной начинкой.
Идея приготовления сытного кабачковго рулета опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Это не только очень вкусно, но и бюджетно.
Ингредиенты:
- кабачок – 700 г
- яйца куриные – 3 шт.
- соль, любимые специи.
- чеснок – 2 зубца.
- сметана – 1 ст. л.
- мука – 90 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- лук зеленый или другая зелень
- лосось слабосоленый – 120 г (или ветчина).
- сыр сливочный – 100 г
Способ приготовления:
1. Тертый кабачок посолить, поперчить.
2. Тщательно отжать сок руками.
3. Добавить чеснок, яйца и муку с разрыхлителем.
4. Тщательно перемешать.
5. Равномерно выложить на пергамент.
6. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 190 градусов.
7. После остывания снять с пергамента, смазать сливочным сыром, добавить зелень и выложить рыбу.
8. Завернуть в плотный рулет с помощью пергамента или пленки, отправить в холодильник на час.
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