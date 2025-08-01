Самое время готовить сытный торт из кабачков. Такое блюдо станет настоящей родственницей вашего праздничного стола. Весь секрет безупречного вкуса в нежной сырной начинке, с добавлением помидоров и чеснока.

Идея приготовления сытного кабачкового торта с сырной начинкой опубликована на странице фудблогера Инны Лагомин (inna la.food) в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 3-4 ст. л.

соль, перец

творожок – 1 шт.

чеснок – 3 зубка

майонез и сырный соус

помидор – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Добавить яйца и специи.

3. Добавить муку.

4. Все хорошо перемешать.

5. Сбрызнуть сковородку маслом.

6. Выложить кабачковое тесто на сковородку – таким образом из всего теста пожарить лепешки (на каждый блинчик по 3 столовые ложки теста).

7. Для начинки натереть сыр, добавить чеснок, туда же измельчить помидоры.

8. Добавить майонез, сырный соус и все хорошо перемешать.

9. Смазать коржи полученной массой поочередно, собирая торт.

10. Сверху смазать майонезом, посыпать жареным луком и добавить помидоры.

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