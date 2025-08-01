Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
195
Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

Самое время готовить сытный торт из кабачков. Такое блюдо станет настоящей родственницей вашего праздничного стола. Весь секрет безупречного вкуса в нежной сырной начинке, с добавлением помидоров и чеснока.

Идея приготовления сытного кабачкового торта с сырной начинкой опубликована на странице фудблогера Инны Лагомин (inna la.food) в Instagram.

Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3-4 ст. л.
  • соль, перец
  • творожок – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубка
  • майонез и сырный соус
  • помидор – 1 шт.

Способ приготовления:

Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

1. Кабачок натереть.

2. Добавить яйца и специи.

Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

3. Добавить муку.

4. Все хорошо перемешать.

Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

5. Сбрызнуть сковородку маслом.

6. Выложить кабачковое тесто на сковородку – таким образом из всего теста пожарить лепешки (на каждый блинчик по 3 столовые ложки теста).

Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

7. Для начинки натереть сыр, добавить чеснок, туда же измельчить помидоры.

8. Добавить майонез, сырный соус и все хорошо перемешать.

Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

9. Смазать коржи полученной массой поочередно, собирая торт.

10. Сверху смазать майонезом, посыпать жареным луком и добавить помидоры.

Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты