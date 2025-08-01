Кабачковый торт с невероятной творожной начинкой: делимся самым удачным рецептом
Самое время готовить сытный торт из кабачков. Такое блюдо станет настоящей родственницей вашего праздничного стола. Весь секрет безупречного вкуса в нежной сырной начинке, с добавлением помидоров и чеснока.
Идея приготовления сытного кабачкового торта с сырной начинкой опубликована на странице фудблогера Инны Лагомин (inna la.food) в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 3-4 ст. л.
- соль, перец
- творожок – 1 шт.
- чеснок – 3 зубка
- майонез и сырный соус
- помидор – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть.
2. Добавить яйца и специи.
3. Добавить муку.
4. Все хорошо перемешать.
5. Сбрызнуть сковородку маслом.
6. Выложить кабачковое тесто на сковородку – таким образом из всего теста пожарить лепешки (на каждый блинчик по 3 столовые ложки теста).
7. Для начинки натереть сыр, добавить чеснок, туда же измельчить помидоры.
8. Добавить майонез, сырный соус и все хорошо перемешать.
9. Смазать коржи полученной массой поочередно, собирая торт.
10. Сверху смазать майонезом, посыпать жареным луком и добавить помидоры.
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