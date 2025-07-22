Кабачковый торт с вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
42
Рецепт закуски

Кабачковый торт – лучшая, бюджетная, домашняя закуска. Готовится ко всему она – очень просто и быстро, нужно всего лишь натереть кабачок и пожарить большие блины, которые и будут основой. А начинка для блюда может быть любая.

Кабачковый торт

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного закусочного торта из кабачков, с чесночной начинкой.

Как приготовить вкусный кабачковый торт

Ингредиенты: 

  • кабачки 3 шт.
  • соль щепотка 
  • сыр 50 г
  • черный перец
  • мука 6 ст. л. 
  • яйца 2 шт.

Для соуса:

  • майонез
  • сметана
  • чеснок
  • укроп
  • помидор 

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите лишнюю жидксть.

Кабачки для теста

2. Добавьте муку, яйца, специи, тертый сыр, перемешайте.

3. Пожарьте блины.

Блины для торта

4. Смажьте блины соусом и добавьте помидоры.

Готовый торт

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