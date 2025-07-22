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Кабачковый торт с вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски
Кабачковый торт – лучшая, бюджетная, домашняя закуска. Готовится ко всему она – очень просто и быстро, нужно всего лишь натереть кабачок и пожарить большие блины, которые и будут основой. А начинка для блюда может быть любая.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного закусочного торта из кабачков, с чесночной начинкой.
Ингредиенты:
- кабачки 3 шт.
- соль щепотка
- сыр 50 г
- черный перец
- мука 6 ст. л.
- яйца 2 шт.
Для соуса:
- майонез
- сметана
- чеснок
- укроп
- помидор
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите лишнюю жидксть.
2. Добавьте муку, яйца, специи, тертый сыр, перемешайте.
3. Пожарьте блины.
4. Смажьте блины соусом и добавьте помидоры.
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