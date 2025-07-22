Кабачковый торт – лучшая, бюджетная, домашняя закуска. Готовится ко всему она – очень просто и быстро, нужно всего лишь натереть кабачок и пожарить большие блины, которые и будут основой. А начинка для блюда может быть любая.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного закусочного торта из кабачков, с чесночной начинкой.

Ингредиенты:

кабачки 3 шт.

соль щепотка

сыр 50 г

черный перец

мука 6 ст. л.

яйца 2 шт.

Для соуса:

майонез

сметана

чеснок

укроп

помидор

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите лишнюю жидксть.

2. Добавьте муку, яйца, специи, тертый сыр, перемешайте.

3. Пожарьте блины.

4. Смажьте блины соусом и добавьте помидоры.

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