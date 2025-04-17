Паска на праздник должна быть не только вкусной, но и красивый. Для этого выпечку можно очень эстетично завернуть в декоративную бумагу. О том, как это сделать, узнаете в статье.

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Как красиво упаковать паску, рассказала фудблогер lolabelous baking на своей странице lolabelous baking в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Что понадобится:

форма для выпечки

листы декоративной бумаги

декоративная лента

Что нужно сделать:

1. Берем форму для выпечки.

2. Измеряем 2 высоты и диаметр – это и будет будущая диагональ листа.

3. Складываем листок вдвое.

4. Лишние части отрезаем.

5. Таких листов нужно сделать 2 или 3.

6. Ставим паску в центр.

7. Завязать по кругу красивой лентой.

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