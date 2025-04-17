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Как быстро и просто упаковать паску: хорошая идея для домашнего декора
Паска на праздник должна быть не только вкусной, но и красивый. Для этого выпечку можно очень эстетично завернуть в декоративную бумагу. О том, как это сделать, узнаете в статье.
Как красиво упаковать паску, рассказала фудблогер lolabelous baking на своей странице lolabelous baking в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Что понадобится:
- форма для выпечки
- листы декоративной бумаги
- декоративная лента
Что нужно сделать:
1. Берем форму для выпечки.
2. Измеряем 2 высоты и диаметр – это и будет будущая диагональ листа.
3. Складываем листок вдвое.
4. Лишние части отрезаем.
5. Таких листов нужно сделать 2 или 3.
6. Ставим паску в центр.
7. Завязать по кругу красивой лентой.
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