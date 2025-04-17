Как быстро и просто упаковать паску: хорошая идея для домашнего декора

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
165
Как быстро и просто упаковать паску: хорошая идея для домашнего декора

Паска на праздник должна быть не только вкусной, но и красивый. Для этого выпечку можно очень эстетично завернуть в декоративную бумагу. О том, как это сделать, узнаете в статье.

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Как красиво упаковать паску, рассказала фудблогер lolabelous baking на своей странице lolabelous baking в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Как быстро и просто упаковать паску: хорошая идея для домашнего декора

Что понадобится:

  • форма для выпечки
  • листы декоративной бумаги
  • декоративная лента

Что нужно сделать:

Как быстро и просто упаковать паску: хорошая идея для домашнего декора

1. Берем форму для выпечки.

2. Измеряем 2 высоты и диаметр – это и будет будущая диагональ листа.

Как быстро и просто упаковать паску: хорошая идея для домашнего декора

3. Складываем листок вдвое.

4. Лишние части отрезаем.

Как быстро и просто упаковать паску: хорошая идея для домашнего декора

5. Таких листов нужно сделать 2 или 3.

6. Ставим паску в центр.

Как быстро и просто упаковать паску: хорошая идея для домашнего декора

7. Завязать по кругу красивой лентой.

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