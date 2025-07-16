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Как быстро и вкусно приготовить обычные макароны на ужин: не просто с котлетой или сосиской
Хватит готовить просто отварные макароны с сосисками на ужин. Вместо этого будет значительно лучше сделать изысканную пасту с тунцом и сыром. Для этого вам понадобится минимальное количество времени, а вкус точно поразит всех родных.
Идея приготовления пасты с тунцом на ужин за 10 минут опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр филадельфия – 1 пачка
- паста твердых сортов – 150 г
- тунец в собственном соку – 1 банка
- помидоры черри – 100 г
- лук – 0,5 шт.
- соль, перец – по вкусу
- прованские травы, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Пасту отварить в подсоленной воде.
2. На сковородке обжарить лук, нарезанный кубиком.
3. Добавить помидоры черри, тунец в собственном соку, и крем-сыр филадельфию.
4. Все хорошо перемешать и добавить специи.
5. По желанию посыпать сыром.
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