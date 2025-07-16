Хватит готовить просто отварные макароны с сосисками на ужин. Вместо этого будет значительно лучше сделать изысканную пасту с тунцом и сыром. Для этого вам понадобится минимальное количество времени, а вкус точно поразит всех родных.

Идея приготовления пасты с тунцом на ужин за 10 минут опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

крем-сыр филадельфия – 1 пачка

паста твердых сортов – 150 г

тунец в собственном соку – 1 банка

помидоры черри – 100 г

лук – 0,5 шт.

соль, перец – по вкусу

прованские травы, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Пасту отварить в подсоленной воде.

2. На сковородке обжарить лук, нарезанный кубиком.

3. Добавить помидоры черри, тунец в собственном соку, и крем-сыр филадельфию.

4. Все хорошо перемешать и добавить специи.

5. По желанию посыпать сыром.

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