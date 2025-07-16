Как быстро и вкусно приготовить обычные макароны на ужин: не просто с котлетой или сосиской

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
780
Как быстро и вкусно приготовить обычные макароны на ужин: не просто с котлетой или сосиской

Хватит готовить просто отварные макароны с сосисками на ужин. Вместо этого будет значительно лучше сделать изысканную пасту с тунцом и сыром. Для этого вам понадобится минимальное количество времени, а вкус точно поразит всех родных.

Идея приготовления пасты с тунцом на ужин за 10 минут опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Как быстро и вкусно приготовить обычные макароны на ужин: не просто с котлетой или сосиской

Ингредиенты:

  • крем-сыр филадельфия – 1 пачка
  • паста твердых сортов – 150 г
  • тунец в собственном соку – 1 банка
  • помидоры черри – 100 г
  • лук – 0,5 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • прованские травы, сухой чеснок

Способ приготовления:

Как быстро и вкусно приготовить обычные макароны на ужин: не просто с котлетой или сосиской

1. Пасту отварить в подсоленной воде.

2. На сковородке обжарить лук, нарезанный кубиком.

Как быстро и вкусно приготовить обычные макароны на ужин: не просто с котлетой или сосиской

3. Добавить помидоры черри, тунец в собственном соку, и крем-сыр филадельфию.

4. Все хорошо перемешать и добавить специи.

Как быстро и вкусно приготовить обычные макароны на ужин: не просто с котлетой или сосиской

5. По желанию посыпать сыром.

Как быстро и вкусно приготовить обычные макароны на ужин: не просто с котлетой или сосиской

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