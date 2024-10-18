Во время приготовления большинства блюд из картофеля, его нужно почистить. Этот процесс занимает достаточно много времени, которое очень ценно для каждого.

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Но сейчас это больше не проблема. Недавно блогер с ником quitmyjob в TikTok продемонстрировал идеальный способ очищения картофеля от кожуры. Он существенно сэкономит время, снизит количество отходов и только улучшит вкус самого овоща.

Для начала следует отметить, что картофель, вареный в мундире, имеет гораздо больше вкуса, чем тот, который был очищен до начала приготовления. Даже пюре из вареного в мундире картофеля будет обладать непревзойденным вкусовым свойством и будет съедено без остатков.

Чтобы легко почистить картофель, сначала его нужно очень хорошо помыть под водой, удалив всю грязь. Далее нужно сделать надрез по всему радиусу картофеля. На этом этапе важно прорезать шкурку, а сам овощ оставить максимально невредимым.

Следующий шаг – приготовление картофеля. Заливаем овощ водой и провариваем нужное количество времени до готовности. Сливаем воду из кастрюли и, пока картофель горячий, берем его в руки. Посредством большого, указательного и среднего пальцев снимаем одну половину кожицы с овоща. Переворачиваем картофель и повторяем действие со второй половиной. Таким образом буквально за считанные минуты вы получите большое количество очищенного овоща без проблем.

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