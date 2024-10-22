Тыквенные семена – это очень вкусный, а главное, полезный продукт, из которого можно приготовить много интересных блюд, или есть как самостоятельный снек. Однако для того, чтобы почистить тыквенные семена, следует приложить немалые усилия. Поэтому многие хозяйки просто отказываются от их использования.

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Но зачем отказывать своему организму в получении дополнительной порции витаминов, если есть отличный способ, благодаря которому можно быстро почистить много тыквенных семен? Как правильно это сделать, рассказали на YouTube-канале "Лови Рецепт".

Как быстро почистить много семян тыквы?

1. Подсушиваем семена, чтобы они не были влажными.

2. Выкладываем в чашу блендера и начинаем измельчать. Должны получиться достаточно большие куски.

3. Пересыпаем семена в глубокую емкость и заливаем водой.

4. Тщательно перемешиваем.

5. Вся кожура от тыквенных семян должна оказаться на поверхности воды, в то время как семена останется на дне емкости.

6. Убираем шелуху из емкости при помощи ложки.

7. Сливаем остатки воды и получаем очищенные семена тыквы.

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