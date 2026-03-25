Как быстро проверить куриное филе на свежесть: это можно будет сделать даже в магазине

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Как быстро проверить куриное филе на свежесть: это можно будет сделать даже в магазине

Свежесть мяса – один из главных факторов безопасного приготовления блюд. Особенно это касается куриного филе, которое быстро портится при неправильном хранении. В супермаркетах не всегда можно полагаться только на внешний вид продукта. Впрочем, есть простые способы проверить качество прямо у витрины.

Редакция FoodOboz расскажет, как быстро определить свежесть куриного филе перед покупкой.

Как быстро проверить куриное филе на свежесть: это можно будет сделать даже в магазине

Выбрать качественное куриное филе – задача, требующая внимательности. Даже если продукт выглядит привлекательно, это не всегда гарантирует его свежесть. Освещение в магазинах часто делает мясо более розовым, а выкладка – более аппетитной. Именно поэтому стоит знать несколько простых приемов, которые помогут избежать неудачной покупки.

Самый быстрый способ – тест на упругость. Легко нажмите на филе пальцем (или через упаковку). Если мясо свежее, ямка быстро исчезнет. Если же след остается – это признак того, что продукт уже не первой свежести или его могли неоднократно размораживать.

Как быстро проверить куриное филе на свежесть: это можно будет сделать даже в магазине

Обратите внимание на цвет и поверхность. Свежее куриное филе имеет нежно-розовый оттенок и выглядит слегка влажным. Если же поверхность блестит, выглядит скользкой или имеет радужные переливы – от покупки лучше отказаться.

Также оцените жидкость в упаковке. Небольшое количество прозрачного или слегка розового сока – это нормально. Но мутная, густая или беловатая жидкость может свидетельствовать о том, что мясо уже потеряло свежесть или обрабатывалось посторонними веществами.

Не менее важен вид жира и краев. У свежего филе жир должен быть белым или с легким кремовым оттенком. Если он желтый или серый, это сигнал о несвежести. Края куска должны быть ровными, без подсохших или заветренных участков.

Как быстро проверить куриное филе на свежесть: это можно будет сделать даже в магазине

И, конечно, стоит доверять обонянию. Свежее мясо практически не имеет запаха или имеет очень легкий естественный аромат. Если чувствуется кисловатый или резкий запах, лучше не рисковать здоровьем и выбрать другой продукт.

Следуя этим простым советам, можно быстро проверить качество куриного филе еще в магазине и быть уверенными в безопасности будущих блюд.

Как быстро проверить куриное филе на свежесть: это можно будет сделать даже в магазине

