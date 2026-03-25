Свежесть мяса – один из главных факторов безопасного приготовления блюд. Особенно это касается куриного филе, которое быстро портится при неправильном хранении. В супермаркетах не всегда можно полагаться только на внешний вид продукта. Впрочем, есть простые способы проверить качество прямо у витрины.

Редакция FoodOboz расскажет, как быстро определить свежесть куриного филе перед покупкой.

Выбрать качественное куриное филе – задача, требующая внимательности. Даже если продукт выглядит привлекательно, это не всегда гарантирует его свежесть. Освещение в магазинах часто делает мясо более розовым, а выкладка – более аппетитной. Именно поэтому стоит знать несколько простых приемов, которые помогут избежать неудачной покупки.

Самый быстрый способ – тест на упругость. Легко нажмите на филе пальцем (или через упаковку). Если мясо свежее, ямка быстро исчезнет. Если же след остается – это признак того, что продукт уже не первой свежести или его могли неоднократно размораживать.

Обратите внимание на цвет и поверхность. Свежее куриное филе имеет нежно-розовый оттенок и выглядит слегка влажным. Если же поверхность блестит, выглядит скользкой или имеет радужные переливы – от покупки лучше отказаться.

Также оцените жидкость в упаковке. Небольшое количество прозрачного или слегка розового сока – это нормально. Но мутная, густая или беловатая жидкость может свидетельствовать о том, что мясо уже потеряло свежесть или обрабатывалось посторонними веществами.

Не менее важен вид жира и краев. У свежего филе жир должен быть белым или с легким кремовым оттенком. Если он желтый или серый, это сигнал о несвежести. Края куска должны быть ровными, без подсохших или заветренных участков.

И, конечно, стоит доверять обонянию. Свежее мясо практически не имеет запаха или имеет очень легкий естественный аромат. Если чувствуется кисловатый или резкий запах, лучше не рисковать здоровьем и выбрать другой продукт.

Следуя этим простым советам, можно быстро проверить качество куриного филе еще в магазине и быть уверенными в безопасности будущих блюд.

