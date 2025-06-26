Сезон вишен и черешен – это время для варенья, выпечки и летних десертов. Чтобы приготовление не отнимало много времени, важно знать, как быстро избавиться от косточек. Существуют простые способы, которые не требуют специальных устройств и помогают сохранить ягоды целыми и руки чистыми.

Редакция FoodOboz расскажет о методах, которые помогут вынуть косточки из ягод за считанные секунды. Это будет очень удобно и без лишней грязи.

Один из самых удобных вариантов – использовать пресс для чеснока. В некоторых моделях предусмотрен штырь, который хорошо справляется с удалением косточек. Ягода остается почти неповрежденной, а сок не растекается.

Коктейльная трубочка или деревянная шпажка тоже подойдут. Достаточно вставить со стороны черешка и аккуратно нажать. Косточка легко выходит, ягода остается целой. Если трубочка мягкая и сгибается, лучше воспользоваться деревянной палочкой или корпусом шариковой ручки.

Для небольшого количества ягод подойдет обычная булавка или разогнутая канцелярская скрепка. Их вводят в ягоду и поддевают косточку изнутри. Этот способ простой, но руки могут немного испачкаться.

Удобный метод с бутылкой. Ягоду кладут на горлышко бутылки и легонько нажимают палочкой. Косточка падает внутрь, а сок не разбрызгивается.

Еще один вариант – использовать чайную ложку с узким концом или пинцет. Эти инструменты позволяют аккуратно достать косточку, не сильно повреждая ягоду.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: