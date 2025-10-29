Красная рыба – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для закусок, а также салатов и бутербродов. Солить ее можно просто солью, а можно добавить сахар, цедру цитрусовых для аромата.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, с солью, которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

Форель – 500 г

Соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу хорошо натрите солью со всех сторон, на ночь в холодильник.

2. Утром слейте воду и смойте соль если вся не растаяла, промокните салфеткой все.

Подавайте с хлебом!

