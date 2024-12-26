А у вас тоже исчезает настроение после того, как вы потратили много времени на приготовление блинов, а потом поняли, что у каждого из них есть сухие края? Если вы относитесь к этому типу людей, советуем дочитать до конца.

Видео дня

Фудблогерс ником ann food в Instagram рассказала, как готовить блины так, чтобы их края не были сухими. Теперь это блюдо всегда будет получаться идеальным.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Сахар – 2 ст.л.

Молоко горячее – 450 мл

Мука – 160 гр

Сливочное масло – 40 гр

Способ приготовления

1. В глубокую емкость вбиваем яйца, добавляем сахар и ½ от общего количества муки.

2. Смешиваем тесто с помощью венчика, чтобы не было комочков.

3. Добавляем ½ горячего молока, перемешиваем и добавляем оставшуюся муку.

4. Добавляем остатки молока и еще раз тщательно перемешиваем.

5. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

6. Обжариваем блины на сильно разогретой сковороде с обеих сторон.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты блинов: