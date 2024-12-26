Как готовить блины, чтобы у них не были сухими края: рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как готовить блины, чтобы у них не были сухими края: рецепт

А у вас тоже исчезает настроение после того, как вы потратили много времени на приготовление блинов, а потом поняли, что у каждого из них есть сухие края? Если вы относитесь к этому типу людей, советуем дочитать до конца.

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Фудблогерс ником ann food в Instagram рассказала, как готовить блины так, чтобы их края не были сухими. Теперь это блюдо всегда будет получаться идеальным.

Как готовить блины, чтобы у них не были сухими края: рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко горячее – 450 мл
  • Мука – 160 гр
  • Сливочное масло – 40 гр

Способ приготовления

1. В глубокую емкость вбиваем яйца, добавляем сахар и ½ от общего количества муки.

2. Смешиваем тесто с помощью венчика, чтобы не было комочков.

Как готовить блины, чтобы у них не были сухими края: рецепт

3. Добавляем ½ горячего молока, перемешиваем и добавляем оставшуюся муку.

4. Добавляем остатки молока и еще раз тщательно перемешиваем.

Как готовить блины, чтобы у них не были сухими края: рецепт

5. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Как готовить блины, чтобы у них не были сухими края: рецепт

6. Обжариваем блины на сильно разогретой сковороде с обеих сторон.

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