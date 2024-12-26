Как готовить блины, чтобы у них не были сухими края: рецепт
А у вас тоже исчезает настроение после того, как вы потратили много времени на приготовление блинов, а потом поняли, что у каждого из них есть сухие края? Если вы относитесь к этому типу людей, советуем дочитать до конца.
Фудблогерс ником ann food в Instagram рассказала, как готовить блины так, чтобы их края не были сухими. Теперь это блюдо всегда будет получаться идеальным.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 2 ст.л.
- Молоко горячее – 450 мл
- Мука – 160 гр
- Сливочное масло – 40 гр
Способ приготовления
1. В глубокую емкость вбиваем яйца, добавляем сахар и ½ от общего количества муки.
2. Смешиваем тесто с помощью венчика, чтобы не было комочков.
3. Добавляем ½ горячего молока, перемешиваем и добавляем оставшуюся муку.
4. Добавляем остатки молока и еще раз тщательно перемешиваем.
5. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
6. Обжариваем блины на сильно разогретой сковороде с обеих сторон.
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