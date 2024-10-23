Огурцы – это не только вкусный, но и красивый овощ, который добавляет цветовую гамму любому блюду. Благодаря нему салат или закуска могут стать очень привлекательными и будут вызывать аппетит.

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Для того чтобы это происходило, следует уметь хорошо нарезать огурец. Как правильно это сделать, в TikTok рассказала пользователь Дженна Фрейзер. Для этого понадобится всего 10 секунд и немного вдохновения.

Для того чтобы быстро, а главное, хорошо нарезать огурец, Дженна кладет его лежа на разделочную доску. После этого она разрезает его вдоль, но не дорезая до конца. Сначала она разрезает огурец пополам, затем немного вращает и снова делает надрез. И снова повторяет это действие. Количество оборотов и прорезов зависит от того, какой именно величины куски огурца вам нужны.

Далее блогер просто нарезает огурец на куски нужной толщины. В результате у нее получаются красивые, элегантные треугольники нужного размера. Огурец, нарезанный таким образом, будет красиво смотреться в любом салате, ведь он имеет необычную форму.

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