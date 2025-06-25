Во время приготовления блюд часто остается половина луковицы. Если ее просто оставить в холодильнике без упаковки, она быстро теряет влагу, становится мягкой, подсыхает или начинает распространять запах на другие продукты. Но есть простые способы, которые помогут сохранить его свежесть и вкус на несколько дней.

Редакция FoodOboz расскажет, как сохранить половинку лука, которую вы сразу не использовали. Все очень удобно.

Можно плотно завернуть остаток в пищевую пленку или положить в пакет с застежкой. Пакет желательно слегка сжать, чтобы убрать лишний воздух. Можно также использовать пластиковый контейнер с крышкой. Это поможет не только сохранить влагу, но и изолировать запах.

Разрезанную часть лучше класть вниз – так лук меньше контактирует с воздухом и дольше остается сочным. Если на одной половине осталась кожура, не снимайте ее – она будет служить дополнительной защитой.

Лук также можно заморозить, если понятно, что он не понадобится в ближайшие дни. Для этого нарежьте его, разложите кусочки в один слой на пергаменте и поставьте в морозилку. Когда овощ подмерзнет, переложите в герметичный пакет или контейнер. В таком виде его можно хранить несколько месяцев. После размораживания лук будет более мягким, поэтому лучше добавлять его в супы, тушеные блюда или зажарки.

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