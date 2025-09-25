Зелень делает блюда ароматными и яркими, но часто случается, что уже через несколько дней после покупки она теряет свежесть. Это особенно обидно, когда планируешь использовать ее в салатах или гарнирах, а она успевает пожелтеть или завянуть. На самом деле есть простые методы, которые помогут продлить жизнь зелени на несколько дней, а иногда и неделю. Главное – правильно подготовить ее после покупки и обеспечить соответствующие условия для хранения.

Видео дня

О лайфхаке, который поможет сохранить зелень свежей на долго, рассказал фудблогер o gorodnik на своей странице в Instagram.

1. Прежде всего стоит покупать максимально свежую зелень. Если же она уже немного увяла, ее можно "оживить" в холодной воде с несколькими кубиками льда. Достаточно оставить зелень в миске на один-два часа – и она снова станет упругой и свежей.

2. Далее важно тщательно промыть зелень в холодной воде и обязательно просушить. Для этого удобно использовать специальную сушку для зелени или обычные бумажные полотенца. Влага на листьях ускоряет порчу, поэтому этот этап не стоит пропускать.

3. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, ее заворачивают во влажное бумажное полотенце и кладут в контейнер или пакет с маленькими отверстиями. Это обеспечивает легкую циркуляцию воздуха. Если использовать пищевую пленку, также необходимо сделать несколько дырочек, иначе зелень "задохнется" и быстро испортится.

4. Еще один совет – регулярно проверять состояние зелени. Раз в день-два стоит просматривать пучок и сразу убирать пожелтевшие или подгнившие листочки. Это поможет сохранить остальную зеленую массу свежей дольше.

Такой простой способ не требует особых усилий, но позволяет всегда иметь под рукой ароматную и свежую зелень для любимых блюд.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: