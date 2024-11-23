Многие хозяйки утверждают, что в приготовлении риса нет ничего сложного. Однако, чтобы эта крупа действительно была вкусной, а каждое зернышко отделялось от другого, следует соблюдать правильную технологию приготовления.

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Именно о ней рассказал на своем YouTube канале звездный шеф-повар Гордон Рамзи. Теперь ваш рис всегда будет получаться идеальным.

Первое правило идеального риса – тщательное промывание под проточной холодной водой. Благодаря этому уменьшается количество крахмала в крупе, что предотвращает ее слипание. Далее в кастрюлю, в которой будет вариться рис, следует добавить немного масла или сливочного масла. Так крупа никогда не прилипнет ко дну.

Следующий совет повара – приправьте рис до начала его приготовления. Рамзи сразу добавляет в кастрюлю соль и перец. Можно использовать и любые другие приправы по вашему вкусу. Основным компонентом при приготовлении риса является вода. На одну часть крупы следует взять полторы части воды.

Заливаем рис холодной водой, добавляем специи и включаем нагрев. Как только вода закипит – уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и провариваем в течение 10-15 минут в зависимости от сорта крупы. Далее выключаем нагрев и не открывая крышку, оставляем рис пропариваться в течение 10 минут. Идеальный рис готов!

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