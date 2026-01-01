Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как из костра: вкусный запеченный картофель в мундире с чесноком и зеленью

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
117
Запеченный картофель – простое, полезное и вкусное блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и просто на огне. Для того, чтобы картофель не был слишком сухим, готовьте его со специями и маслом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля со специями и чесноком. 

Ингредиенты: 

  • картофель 1 кг
  • масло 4-5 ст.л.
  • сладкая паприка 1 ч.л.
  • куркума 1 ч.л.
  • перец 0,5 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Картофель помойте. Добавьте специи, тертый чеснок и специи, перемешайте.

2. Запекайте 40 минут при температуре 200С. Но лучше все же ориентироваться на размер картофеля.

Периодически переворачивайте картофель чтобы он подрумянился со всех сторон.

