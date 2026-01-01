Все рецепты
Как из костра: вкусный запеченный картофель в мундире с чесноком и зеленью
Запеченный картофель – простое, полезное и вкусное блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и просто на огне. Для того, чтобы картофель не был слишком сухим, готовьте его со специями и маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг
- масло 4-5 ст.л.
- сладкая паприка 1 ч.л.
- куркума 1 ч.л.
- перец 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Картофель помойте. Добавьте специи, тертый чеснок и специи, перемешайте.
2. Запекайте 40 минут при температуре 200С. Но лучше все же ориентироваться на размер картофеля.
Периодически переворачивайте картофель чтобы он подрумянился со всех сторон.
