Запеченный картофель – простое, полезное и вкусное блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и просто на огне. Для того, чтобы картофель не был слишком сухим, готовьте его со специями и маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля со специями и чесноком.

Ингредиенты:

картофель 1 кг

масло 4-5 ст.л.

сладкая паприка 1 ч.л.

куркума 1 ч.л.

перец 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Картофель помойте. Добавьте специи, тертый чеснок и специи, перемешайте.

2. Запекайте 40 минут при температуре 200С. Но лучше все же ориентироваться на размер картофеля.

Периодически переворачивайте картофель чтобы он подрумянился со всех сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: