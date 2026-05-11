Как из печи: вкусный запеченный картофель с оригинальной начинкой
Запеченный картофель – очень простое и вкусное блюдо, которое можно готовить с начинкой, а также просто с овощами, грибами, специями. Еще из картофель получатся самые сытные салаты, закуски, деруны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной запеченной картошки с оригинальной начинкой.
Ингредиенты:
- картофель
- соль, перец
- масло
- сливочное масло
Для начинки:
- печень трески
- 1 яйцо
- маринованный огурец
- лук
- оливки
- сыр
Способ приготовления:
1. Помойте картофель, сделайте проколы вилкой, полейте маслом и хорошо заверните в фольгу. Запекайте при 180°C примерно 1-1,5 часа.
2. Начинка: яйцо разминаем вилкой. Оливки, огурец, лук мелко нарезаем, добавляем печень трески и перемешиваем.
3. Готовый картофель разрезаем, немного разминаем серединку, добавляем соль и масло, добавляем сыр и наполняем начинкой.
