Как из печи: вкусный запеченный картофель с оригинальной начинкой

Ирина Мельниченко
Запеченный картофель – очень простое и вкусное блюдо, которое можно готовить с начинкой, а также просто с овощами, грибами, специями. Еще из картофель получатся самые сытные салаты, закуски, деруны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной запеченной картошки с оригинальной начинкой.

Ингредиенты:

  • картофель
  • соль, перец
  • масло
  • сливочное масло

Для начинки:

  • печень трески
  • 1 яйцо
  • маринованный огурец
  • лук
  • оливки
  • сыр

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, сделайте проколы вилкой, полейте маслом и хорошо заверните в фольгу. Запекайте при 180°C примерно 1-1,5 часа.

2. Начинка: яйцо разминаем вилкой. Оливки, огурец, лук мелко нарезаем, добавляем печень трески и перемешиваем.

3. Готовый картофель разрезаем, немного разминаем серединку, добавляем соль и масло, добавляем сыр и наполняем начинкой.

