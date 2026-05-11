Как из печи: вкусный запеченный картофель с оригинальной начинкой

Запеченный картофель – очень простое и вкусное блюдо, которое можно готовить с начинкой, а также просто с овощами, грибами, специями. Еще из картофель получатся самые сытные салаты, закуски, деруны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной запеченной картошки с оригинальной начинкой.

Ингредиенты:

картофель

соль, перец

масло

сливочное масло

Для начинки:

печень трески

1 яйцо

маринованный огурец

лук

оливки

сыр

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, сделайте проколы вилкой, полейте маслом и хорошо заверните в фольгу. Запекайте при 180°C примерно 1-1,5 часа.

2. Начинка: яйцо разминаем вилкой. Оливки, огурец, лук мелко нарезаем, добавляем печень трески и перемешиваем.

3. Готовый картофель разрезаем, немного разминаем серединку, добавляем соль и масло, добавляем сыр и наполняем начинкой.

