Ягоды – это неиссякаемый источник витаминов, полезных микроэлементов и минералов, обеспечивающих качественную и продуктивную работу организма. Поэтому они должны присутствовать в рационе каждого человека.

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Однако все мы сталкиваемся с проблемой хранения ягод, ведь уже через несколько дней в холодильнике они могут покрыться плесенью, или просто начать гнить. Причиной тому является распространенное заблуждение, к которому допускается большинство хозяек. О чем именно идет речь, в TikTok рассказала пользователь с ником katya.mackle.

Блогер отмечает, что для начала ягоды следует обязательно вымыть и тщательно просушить. Для этого можно использовать бумажное полотенце или специальную сушку для салатов. Благодаря последнему прибору можно существенно сэкономить на бумажных полотенцах. Если оставить ягоды в холодильнике не вымытыми, они могут испортиться на следующий день.

Теперь пригодится стеклянный контейнер, на дно которого нужно выложить сетку с отверстиями. Именно благодаря ей удастся собирать на дне любую влагу, которую выделяют ягоды. При этом сам продукт не будет находиться в ней. Если подобной решетки под рукой не нашлось, можно воспользоваться обычным бумажным полотенцем. Готовый контейнер с ягодами не закрываем и отправляем в холодильник на верхнюю полку. Именно таким образом ягоды будут храниться свежими как можно дольше.

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