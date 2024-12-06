Большинство хозяек даже не задумываются над теми, где правильно хранить бананы. Однако такие знания действительно необходимы, чтобы сохранить свежесть фрукта как можно дольше. При неправильном хранении бананы могут испортиться уже через несколько дней и станут непригодны даже для использования в десертах.

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Чаще всего бананы хранят рядом с другими фруктами, но это, как оказалось, самое плохое место для них. При таком методе хранения уже в очень короткий срок бананы почернеют. Так где не стоит хранить бананы, рассказывает FoodOboz.

Большое количество фруктов в вазе или другом небольшом пространстве вызывает накопление газа этилена. Из-за него все находящиеся вокруг фрукты теряют свою свежесть практически мгновенно. Чтобы избежать порчи бананов, их следует держать подальше от мандарин, лимонов и апельсинов, а также других фруктов, имеющих плотную кожуру.

Самое интересное, что этилен в наибольшем количестве выделяют именно бананы. Этот процесс портит находящиеся рядом другие фрукты и овощи, а также и сами бананы. Поэтому, если вы хотите сохранить свежесть фруктов более чем на один-два дня, бананы лучше хранить отдельно от других. И наоборот, при необходимости быстро "дозреть", например, авокадо, просто положите его возле этого вкусного желтого фрукта.

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