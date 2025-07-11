Абрикосы – ароматные, вкусные, очень полезные и сочные фрукты, которые можно использовать для приготовления очень вкусных джемов, а также десертов, мороженого.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, густого и очень ароматного джема из абрикосов.

Ингредиенты:

1 кг абрикосов или персиков без косточек

1 пакетик Желфикс 2:1

500 г сахара

корица по вкусу, но можно и без

Способ приготовления:

1. Абрикосы помойте и залейте кипяченой водой для того, чтобы кожица легко отделилась, удалите косточки.

2. Порежьте их на кубики и выложите в кастрюлю из нержавейки. Желатин размешайте с 2 ст. ложками сахара и всыпать в персики. Хорошо размешайте и доведите до кипения. После добавьте оставшийся сахар, снова доведите до кипения. В практически готовое варенье добавьте корицу и варите еще 10-20 минут, время приготовления зависит от спелости фруктов.

3. Обязательно снимите пену и разлейте по маленьким баночкам. Джем можно хранить в шкафу или холодильнике. В холодильнике он становится еще гуще!

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