Как мед: густой домашний абрикосовый джем из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт джема

Абрикосы – ароматные, вкусные, очень полезные и сочные фрукты, которые можно использовать для приготовления очень вкусных джемов, а также десертов, мороженого.

Что приготовить из абрикос

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, густого и очень ароматного джема из абрикосов. 

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов или персиков без косточек
  • 1 пакетик Желфикс 2:1
  • 500 г сахара
  • корица по вкусу, но можно и без

Способ приготовления:

1. Абрикосы помойте и залейте кипяченой водой для того, чтобы кожица легко отделилась, удалите косточки.

Абрикосы для джема

2. Порежьте их на кубики и выложите в кастрюлю из нержавейки. Желатин размешайте с 2 ст. ложками сахара и всыпать в персики. Хорошо размешайте и доведите до кипения. После добавьте оставшийся сахар, снова доведите до кипения. В практически готовое варенье добавьте корицу и варите еще 10-20 минут, время приготовления зависит от спелости фруктов.

Фрукты для джема

3. Обязательно снимите пену и разлейте по маленьким баночкам. Джем можно хранить в шкафу или холодильнике. В холодильнике он становится еще гуще!

Готовый джем

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