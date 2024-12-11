Рождество и Новый год – праздники, на которые принято развлекаться, отдыхать и много есть. Праздничные столы поражают разнообразием блюд, вид которых заставляет попробовать каждое.

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Диетолог Доминик Людвиг поделился с Mirror советами, как провести рождественские и новогодние праздники без переедания. Благодаря им развлечения пройдут удачно и без негативных последствий для здоровья.

Он утверждает, что можно есть любую пищу во время праздников и не набирать лишний вес. Умное питание не дает колебаться уровню сахара в крови. Отсутствие перепадов сахара поможет сохранять хорошее настроение и заряд бодрости в течение всего дня. Для этого следует выбирать блюда с высоким содержанием клетчатки и нежирных белков. Мандарины, грецкие орехи, брюссельская капуста, красная капуста, индейка и финики – это те продукты, которые помогут в вопросе уровня сахара.

Специалист также советует игнорировать готовые праздничные продукты, продаваемые в супермаркетах. Они всегда имеют красивую упаковку, которая практически заставляет посетителей приобрести их. Однако, обычно такие продукты вредны, ведь их состав переполнен сахаром и другими не полезными компонентами, которые только навредят фигуре. Отведав такие продукты, человек может начать ощущать усталость, упадок сил и значительное ухудшение настроения.

Кроме того, даже во время праздников следует придерживаться основных принципов здорового питания, а именно:

Пропорциональность порций

Употребление белка

Употребление сладостей только после основного приема пищи

Не игнорирование приемов пищи

Употребление достаточного количества жидкости

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