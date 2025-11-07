Цветная капуста – универсальный овощ, который можно приготовить множеством способов. Но если привычные отварные соцветия уже надоели, попробуйте запечь ее в духовке. В таком варианте блюдо получается нежным внутри, с аппетитной корочкой сверху. Простой кляр и легкий йогуртовый соус придают ему особый вкус. Это отличный вариант для обеда или ужина – сытно, просто и по-новому.

Идея приготовления вкусной цветной капусты в духовке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт. (700-800 г)

яйца – 2 шт.

сметана – 1 ст.л.

соль – по вкусу

сыр (моцарелла или сулугуни) – 70-100 г

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт – 150 г

оливковое масло – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

мята – 5-6 листочков

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разрежьте пополам и отварите в подсоленной воде около 10 минут, чтобы она стала мягкой, но не разваренной.

2. В миске взбейте яйца со сметаной и солью. Выложите капусту на противень с пергаментом и полейте кляром.

3. Поставьте в духовку, разогретую до 200°C, и запекайте примерно 7 минут.

4. Затем достаньте, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 3-4 минуты, чтобы образовалась золотистая корочка.

5. В блендере смешайте йогурт, оливковое масло, лимонный сок, мяту, измельченный чеснок, соль и перец. Дайте соусу настояться 10 минут.

6. Выложите запеченную капусту на тарелку, полейте йогуртовым соусом или подавайте его отдельно. По желанию украсьте зеленью или несколькими каплями оливкового масла.

