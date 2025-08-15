Рыба – продукт, который портится чрезвычайно быстро, особенно в жару. Даже несколько часов неправильного хранения могут испортить вкус и запах. Чтобы этого избежать, важно не только выбрать свежий улов, но и правильно его подготовить и сохранить. Некоторые способы, которые кажутся логичными, на самом деле ускоряют порчу.

Редакция FoodOboz делится простыми правилами, которых стоит придерживаться, чтобы рыба оставалась свежей как можно дольше.

Чтобы рыба сохраняла свой вкус и вид, первое, что нужно сделать после покупки – подготовить ее к хранению. Самая большая ошибка – класть неочищенную тушку просто в холодильник. Внутренности и жабры начинают портиться первыми, поэтому их нужно обязательно удалить. После этого тушку тщательно промывают под проточной водой и обтирают бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

Еще одна распространенная ошибка – хранить рыбу в полиэтиленовых пакетах. В такой упаковке продукт "задыхается", и процесс порчи ускоряется. Лучше выбрать бумажный пакет или пергамент.

Хранение в холодильнике

Идеальное место для рыбы – самая холодная полка холодильника или емкость со льдом. Именно так продукт хранят в магазинах, и этот способ можно повторить дома: положить рыбу в глубокую миску, засыпать ледяной крошкой или кубиками и прикрыть. Такой метод позволит сохранить свежесть до трех дней. Без льда в холодильнике рыба хранится 1-2 дня.

Хранение в морозилке

Замораживать свежую рыбу дома можно, но важно делать это правильно. Перед заморозкой рыбу очищают, промывают и тщательно высушивают. Затем раскладывают кусочки или целые тушки на противень и замораживают отдельно, чтобы они не слиплись. После этого перекладывают в пакеты или контейнеры. Мелкую рыбу можно оставлять целой, крупную лучше разделить на порционные куски или филе. В морозильнике рыба хранится от нескольких месяцев до года, в зависимости от сорта.

Хранение без холодильника

Самое опасное – держать рыбу при комнатной температуре. Некоторые считают, что ее можно оставить в воде, но это только ускоряет порчу. Без холода рыбу можно сохранить только путем засолки, сушки или маринования.

Соление: натереть тушку солью, пересыпать слои солью в глубокой емкости и поставить в прохладное место. Так рыба хранится до 4 дней.

Сушка: после засолки рыбу подвешивают в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Такой продукт хранится до трех месяцев.

Маринование: разрезанную тушку щедро солят, заворачивают в ткань, смоченную уксусным раствором, и ставят в прохладное место. Так рыба может стоять до 10 дней.

