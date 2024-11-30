Жюльен – это не теплая порционная закуска из грибов и курицы, как привыкли считать миллионы людей. На самом деле это лишь способ нарезания продуктов тонкой соломкой. Тем не менее, при упоминании этого слова мы все равно представляем себе вкусное запеченное блюдо.

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Фудлогер с ником mariiam_foodblog в Instagram представила новый способ подачи жульена на новогодний стол. В результаты вы получите красивую закуску, на приготовление которой уйдет совсем немного времени.

Ингредиенты

Хлеб тостовый

Крем-сыр – 175 гр

Шампиньоны

Лук

Куриное филе

Сугулуни или Моцарелла

Зелень

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Грибы на лук нарезаем кубиком и обжариваем на сковороде до готовности.

2. Курицу отвариваем и также нарезаем кубиком.

3. Соединяем все ингредиенты в глубокой емкости и добавляем натертый сыр.

4. Добавляем зелень, крем-сыр, соль и перец и тщательно перемешиваем.

5. На противень выкладываем тостовый хлеб, а сверху выкладываем начинку.

6 Выпекаем при 180 градусах в течение 10 минут и подаем на стол горячими.

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