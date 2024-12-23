Как необычно приготовить картофель на Сочельник: интересный рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как необычно приготовить картофель на Сочельник: интересный рецепт

На Сочельник принято готовить постные блюда, обязательными из которых являются кутья и пончики. Остальные блюда хозяйки могут выбирать в соответствии со вкусовыми предпочтениями семьи.

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Так, например, многие предпочитают, чтобы на их праздничном столе был картофель. А как вкусно и необычно его приготовить на Сочельник, в TikTok рассказала фудблогер с ником eat tastyyy.

Как необычно приготовить картофель на Сочельник: интересный рецепт

Ингредиенты

  • Картофель
  • Соль
  • Специи к картофелю
  • Чеснок
  • Масло

Способ приготовления

1. Картофель небольшого размера разрезаем пополам и делаем надрезы в форме сеточки.

Как необычно приготовить картофель на Сочельник: интересный рецепт

2. Отправляем картофель в подсоленный кипяток и провариваем в течение 10 минут.

3. Вынимаем картофель из воды, добавляем соль, перец, приправы для картофеля, растительное масло и выжатый чеснок. Тщательно перемешиваем.

Как необычно приготовить картофель на Сочельник: интересный рецепт

4. Выкладываем картофель на противень и отправляем выпекаться в течение 30 минут при 190 градусах.

Как необычно приготовить картофель на Сочельник: интересный рецепт

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