На Сочельник принято готовить постные блюда, обязательными из которых являются кутья и пончики. Остальные блюда хозяйки могут выбирать в соответствии со вкусовыми предпочтениями семьи.

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Так, например, многие предпочитают, чтобы на их праздничном столе был картофель. А как вкусно и необычно его приготовить на Сочельник, в TikTok рассказала фудблогер с ником eat tastyyy.

Ингредиенты

Картофель

Соль

Специи к картофелю

Чеснок

Масло

Способ приготовления

1. Картофель небольшого размера разрезаем пополам и делаем надрезы в форме сеточки.

2. Отправляем картофель в подсоленный кипяток и провариваем в течение 10 минут.

3. Вынимаем картофель из воды, добавляем соль, перец, приправы для картофеля, растительное масло и выжатый чеснок. Тщательно перемешиваем.

4. Выкладываем картофель на противень и отправляем выпекаться в течение 30 минут при 190 градусах.

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