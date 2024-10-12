Как необычно приготовить куриные голени: если дети обожают нагетсы
Если ваши дети обожают нагетсы, но вам надоело постоянно их готовить, следует придумать что-нибудь новое и очень интересное. Так, например, из куриных голеней может получиться необыкновенно вкусное и красивое на вид блюдо, которое придётся по вкусу не только детям, но и взрослым.
Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт таких голеней. Готовятся они с добавлением картофеля в панировке и точно понравятся всем.
Ингредиенты на 6 голеней
- Картофель – 300 гр
- Твердый сыр – 100 гр
- Соль
- Перец
- Укроп
- Яйца
Ингредиенты для панировки
- Яйца – 2 шт
- Соль
- Кукурузные чипсы
Способ приготовления
1. Ножки подсаливаем и запекаем в духовке 180 градусов до готовности.
2. Когда остынут, счищаем мясо с кости, мелко нарезаем.
3. Отвариваем картофель до готовности, сливаем всю воду.
4. Добавляем мелко нарезанный укроп, соль и перец. Толчем до консистенции пюре.
5. Добавляем мясо и натертый творог, перемешиваем.
6. Для панировки измельчаем кукурузные чипсы.
7. Берем зачищенную косточку и фарш из картофеля с мясом, формируем голень.
8. Опускаем в яйцо, затем в панировку и в разогретое рафинированное подсолнечное масло, жарим 3-4 минуты.
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