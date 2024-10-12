Если ваши дети обожают нагетсы, но вам надоело постоянно их готовить, следует придумать что-нибудь новое и очень интересное. Так, например, из куриных голеней может получиться необыкновенно вкусное и красивое на вид блюдо, которое придётся по вкусу не только детям, но и взрослым.

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Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт таких голеней. Готовятся они с добавлением картофеля в панировке и точно понравятся всем.

Ингредиенты на 6 голеней

Картофель – 300 гр

Твердый сыр – 100 гр

Соль

Перец

Укроп

Яйца

Ингредиенты для панировки

Яйца – 2 шт

Соль

Кукурузные чипсы

Способ приготовления

1. Ножки подсаливаем и запекаем в духовке 180 градусов до готовности.

2. Когда остынут, счищаем мясо с кости, мелко нарезаем.

3. Отвариваем картофель до готовности, сливаем всю воду.

4. Добавляем мелко нарезанный укроп, соль и перец. Толчем до консистенции пюре.

5. Добавляем мясо и натертый творог, перемешиваем.

6. Для панировки измельчаем кукурузные чипсы.

7. Берем зачищенную косточку и фарш из картофеля с мясом, формируем голень.

8. Опускаем в яйцо, затем в панировку и в разогретое рафинированное подсолнечное масло, жарим 3-4 минуты.

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