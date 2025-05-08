Картофель и грибы – продукты, которые можно очень удачно совместить. Шампиньоны вкусно пожарить в сухарях, чтобы они были хрустящие и аппетитные. Также пожарите лодочками картофель. Подать все это лучше всего со сливочно-грибным соусом.

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О том, как оригинально приготовить картофель с грибами, рассказала фудблогер Елизавета Шаповалова (shapovalova elizaveta) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

сало (генеральское)

картофель – 5 шт.

шампиньоны – 180 г

соевый соус (концентрированный) – 1 ст.л.

чеснок сушеный – 0,5 ч.л.

мука – 30 г

яйца – 1 шт.

сухари панко – 45 г

соль/перец

подсолнечное масло для фритюра

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 20 г

лук репчатый – 1 шт.

грибы шампиньоны – 200 г

мука – 1 ст.л.

сливки 33% ~ 230 мл.

соль, перец

Способ приготовления:

1. К грибам добавить соевый соус и сушеный чеснок.

2. Накрыть пленкой и оставить на некоторое время замариноваться.

3. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить измельченные грибы, соль/перец и жарить, пока не испарится влага.

4. Добавить муку, перемешать, добавить сливки и, постоянно помешивая лопаткой, довести соус до загустения, переложить в емкость, накрыть пленкой и оставить до охлаждения (станет еще гуще).

5. Замаринованные грибы, окунуть в муку, яйцо, панко и в хорошо разогретом масле обжарить до золотистой корочки, выложить на бумажные полотенца.

6. Хорошо помыть картофель, разрезать на четыре части, промыть и просушить бумажными полотенцами, на сухой сковороде, обжарить сало, вынуть, на эту сковородку, положить картофель, обжарить до золотистой корочки.

7. Добавить соль/перец и обжаренное сало, жарить еще несколько минут до готовности картофеля.

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