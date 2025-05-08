Как оригинально и вкусно приготовить картофель с грибами: неожиданная идея
Картофель и грибы – продукты, которые можно очень удачно совместить. Шампиньоны вкусно пожарить в сухарях, чтобы они были хрустящие и аппетитные. Также пожарите лодочками картофель. Подать все это лучше всего со сливочно-грибным соусом.
О том, как оригинально приготовить картофель с грибами, рассказала фудблогер Елизавета Шаповалова (shapovalova elizaveta) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- сало (генеральское)
- картофель – 5 шт.
- шампиньоны – 180 г
- соевый соус (концентрированный) – 1 ст.л.
- чеснок сушеный – 0,5 ч.л.
- мука – 30 г
- яйца – 1 шт.
- сухари панко – 45 г
- соль/перец
- подсолнечное масло для фритюра
Ингредиенты для соуса:
- сливочное масло – 20 г
- лук репчатый – 1 шт.
- грибы шампиньоны – 200 г
- мука – 1 ст.л.
- сливки 33% ~ 230 мл.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К грибам добавить соевый соус и сушеный чеснок.
2. Накрыть пленкой и оставить на некоторое время замариноваться.
3. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить измельченные грибы, соль/перец и жарить, пока не испарится влага.
4. Добавить муку, перемешать, добавить сливки и, постоянно помешивая лопаткой, довести соус до загустения, переложить в емкость, накрыть пленкой и оставить до охлаждения (станет еще гуще).
5. Замаринованные грибы, окунуть в муку, яйцо, панко и в хорошо разогретом масле обжарить до золотистой корочки, выложить на бумажные полотенца.
6. Хорошо помыть картофель, разрезать на четыре части, промыть и просушить бумажными полотенцами, на сухой сковороде, обжарить сало, вынуть, на эту сковородку, положить картофель, обжарить до золотистой корочки.
7. Добавить соль/перец и обжаренное сало, жарить еще несколько минут до готовности картофеля.
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