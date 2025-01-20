Картофель – отличный гарнир на любой случай. Но совсем не обязательно всегда делать из этого овоща пюре, которое уже всем надоело. Есть более интересный вариант.

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Интересной идеей приготовления картофеля для праздничного стола поделилась фудблогера Анна с ником ann.food в Instagram. Овощ будет в виде гармошки.

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

сливочное масло – 40 г

соль

Ингредиенты для соуса:

сметана-2 ст.л.

крем-творог – 1 ст.л.

паприка – 1/2 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и сделать глубокие надрезы с помощью палочек.

2. Воду подсолить и довести до кипения.

3. Выложить картофель.

4. Довести до кипения и варить 5-7 минут.

5. Осторожно вынуть и выложить в форму, застеленную пергаментом.

6. Полить сливочным растопленным маслом.

7. Накрыть форму пергаментом и поставить в духовку на 10 минут при температуре 220 градусов (конвекция или обдув).

8. Через 10 минут снять фольгу и готовить к приятному золотистому цвету.

9. В это время сделать соус, смешать все необходимые ингредиенты и выложить в пиалку.

10. Вынуть картофель и подать с соусом.

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