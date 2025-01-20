Как оригинально подать картошку к праздничному столу: вместо банального пюре

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как оригинально подать картошку к праздничному столу: вместо банального пюре

Картофель – отличный гарнир на любой случай. Но совсем не обязательно всегда делать из этого овоща пюре, которое уже всем надоело. Есть более интересный вариант.

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Интересной идеей приготовления картофеля для праздничного стола поделилась фудблогера Анна с ником ann.food в Instagram. Овощ будет в виде гармошки.

Как оригинально подать картошку к праздничному столу: вместо банального пюре

Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт.
  • сливочное масло – 40 г
  • соль

Ингредиенты для соуса:

  • сметана-2 ст.л.
  • крем-творог – 1 ст.л.
  • паприка – 1/2 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Как оригинально подать картошку к праздничному столу: вместо банального пюре

1. Картофель почистить и сделать глубокие надрезы с помощью палочек.

2. Воду подсолить и довести до кипения.

Как оригинально подать картошку к праздничному столу: вместо банального пюре

3. Выложить картофель.

4. Довести до кипения и варить 5-7 минут.

Как оригинально подать картошку к праздничному столу: вместо банального пюре

5. Осторожно вынуть и выложить в форму, застеленную пергаментом.

6. Полить сливочным растопленным маслом.

7. Накрыть форму пергаментом и поставить в духовку на 10 минут при температуре 220 градусов (конвекция или обдув).

Как оригинально подать картошку к праздничному столу: вместо банального пюре

8. Через 10 минут снять фольгу и готовить к приятному золотистому цвету.

9. В это время сделать соус, смешать все необходимые ингредиенты и выложить в пиалку.

Как оригинально подать картошку к праздничному столу: вместо банального пюре

10. Вынуть картофель и подать с соусом.

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