Совсем скоро наступят рождественские и новогодние праздники. А это значит, что хозяйки будут проводить много времени на кухне по приготовлению разнообразных блюд.

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Большинство из них готовятся в духовке, которая, конечно же, потребует очищения после использования. Для этого можно использовать специальные химические средства, приобретенные в магазине. Но некоторые хозяйки, в силу определенных причин предпочитают только натуральные способы очищения духовки. Как дешево и без химии отчистить духовку от грязи, в Instagram рассказала блогер София Сизова.

Понадобится:

Вода – 2 стакана

Сода – 2 ст.л.

Лимонная кислота – 2 ст.л.

Уксус – ½ стакана

Лимон – ½ шт

Способ применения

1. Все составляющие выливаем на противень.

2. Лимон разрезаем пополам и выкладываем на противень разрезом книзу.

3. Включить нагрев на максимальную температуру духовки и оставить на 20 минут.

4. Протираем поверхности духовки губкой или бумажными полотенцами и наслаждаемся ее чистотой.

На OBOZ.UA есть много рецептов готовящихся в духовке блюд.