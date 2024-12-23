Как отчистить духовку без химии: простой и бюджетный способ
Совсем скоро наступят рождественские и новогодние праздники. А это значит, что хозяйки будут проводить много времени на кухне по приготовлению разнообразных блюд.
Большинство из них готовятся в духовке, которая, конечно же, потребует очищения после использования. Для этого можно использовать специальные химические средства, приобретенные в магазине. Но некоторые хозяйки, в силу определенных причин предпочитают только натуральные способы очищения духовки. Как дешево и без химии отчистить духовку от грязи, в Instagram рассказала блогер София Сизова.
Понадобится:
- Вода – 2 стакана
- Сода – 2 ст.л.
- Лимонная кислота – 2 ст.л.
- Уксус – ½ стакана
- Лимон – ½ шт
Способ применения
1. Все составляющие выливаем на противень.
2. Лимон разрезаем пополам и выкладываем на противень разрезом книзу.
3. Включить нагрев на максимальную температуру духовки и оставить на 20 минут.
4. Протираем поверхности духовки губкой или бумажными полотенцами и наслаждаемся ее чистотой.
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