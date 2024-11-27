Как открыть банку с консервацией без открывалки: простые методы

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как открыть банку с консервацией без открывалки: простые методы

Приобретя консервацию в магазине или сделав самостоятельно, встает вопрос: как открыть банку? Конечно, можно воспользоваться специальным прибором, но он далеко не всегда находится под рукой.

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К счастью, есть много методов открывания консервации без использования открывалки. О каждом из них подробно рассказывает FoodOboz.

Винтовая крышка в горячей воде

Как открыть банку с консервацией без открывалки: простые методы

Опустить банку в горячую воду, но не в кипяток и подождать несколько минут. Высокая температура заставит крышку отойти, после чего ее будет очень легко снять.

Стук

Как открыть банку с консервацией без открывалки: простые методы

Постучав пространством между горлышком банки и крышкой, можно легко добраться до ее наполнения. Бить нужно не слишком сильно, чтобы не разбить стекло. Достаточно всего несколько ударов, чтобы крышка потеряла свою плотность.

При помощи ножа

Как открыть банку с консервацией без открывалки: простые методы

Ставим банку крышкой на стол и острым ножом поддеваем крышку между зубцами. Вы должны почувствовать звук того, как воздух заходит внутрь банки. После этого крышку будет легко снять.

При помощи скотча

Как открыть банку с консервацией без открывалки: простые методы

Используйте строительный скотч, который намного прочнее канцелярского. Также можно использовать ленту. Обматываем крышку банки вместе с торцами, а свободный край оставляем свисающим. Из свободного края делаем "ручку" и тянем в сторону раскрутки крышки.

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