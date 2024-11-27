Приобретя консервацию в магазине или сделав самостоятельно, встает вопрос: как открыть банку? Конечно, можно воспользоваться специальным прибором, но он далеко не всегда находится под рукой.

Видео дня

К счастью, есть много методов открывания консервации без использования открывалки. О каждом из них подробно рассказывает FoodOboz.

Винтовая крышка в горячей воде

Опустить банку в горячую воду, но не в кипяток и подождать несколько минут. Высокая температура заставит крышку отойти, после чего ее будет очень легко снять.

Стук

Постучав пространством между горлышком банки и крышкой, можно легко добраться до ее наполнения. Бить нужно не слишком сильно, чтобы не разбить стекло. Достаточно всего несколько ударов, чтобы крышка потеряла свою плотность.

При помощи ножа

Ставим банку крышкой на стол и острым ножом поддеваем крышку между зубцами. Вы должны почувствовать звук того, как воздух заходит внутрь банки. После этого крышку будет легко снять.

При помощи скотча

Используйте строительный скотч, который намного прочнее канцелярского. Также можно использовать ленту. Обматываем крышку банки вместе с торцами, а свободный край оставляем свисающим. Из свободного края делаем "ручку" и тянем в сторону раскрутки крышки.

На OBOZ.UA есть много рецептов консервации: