Один из самых вкусных и полезных фруктов, в котором очень богат витаминами А и С, К и витамины группы В, а также в нем есть фолиевая кислота. Стоит отметить, что зерна граната можно добавлять в десерты, салаты, при приготовлении мяса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и действенного лайфхака, благодаря которому вы почистите гранат без лишних усилий.

Как почистить быстро гранат:

1. Срезать корону (верхушку) не повреждая зернышки и разрезать вдоль кожуры, где видны перегородки между зернами.

2. Наполнить миску водой, окунуть гранат в воду и очистить зерна от перегородок.

3. Все зерна осядут на дно, а мусор поднимется на верх. Слейте воду, промойте зерна, снова слейте воду!

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