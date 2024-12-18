Видео дня
Как почистить без ножа и за 30 секунд гранат так, чтобы все зерна были целыми: делимся лучшим лайфхаком
Один из самых вкусных и полезных фруктов, в котором очень богат витаминами А и С, К и витамины группы В, а также в нем есть фолиевая кислота. Стоит отметить, что зерна граната можно добавлять в десерты, салаты, при приготовлении мяса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и действенного лайфхака, благодаря которому вы почистите гранат без лишних усилий.
Как почистить быстро гранат:
1. Срезать корону (верхушку) не повреждая зернышки и разрезать вдоль кожуры, где видны перегородки между зернами.
2. Наполнить миску водой, окунуть гранат в воду и очистить зерна от перегородок.
3. Все зерна осядут на дно, а мусор поднимется на верх. Слейте воду, промойте зерна, снова слейте воду!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: