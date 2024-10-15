Как почистить рыбу от чешуи без ножа за 1 минуту: делимся наилучшим способом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Свежая рыба

Свежая рыба – вкусный и бюджетный продукт, который по мнению специалистов должен быть в рационе каждого. Но, очень часто рыба очень плохо чистится обычным ножом.

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Как быстро почистить рыбу

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, благодаря которому вы с легкостью почистите рыбу за считанные минуты.

Свежая рыба

Кулинары советуют выложите рыбу в подходящую посуду, полить ее кипятком, а после взять столовую ложку и очистить с легкостью рыбу!

Рыба для блюд

Еще можно опустить тушки рыбы в холодную воду с уксусом: одна чайная ложка на один литр воды. И оставить на 2 часа и после удалите чешую!

Запеченная рыба

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