Свежая рыба – вкусный и бюджетный продукт, который по мнению специалистов должен быть в рационе каждого. Но, очень часто рыба очень плохо чистится обычным ножом.

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Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, благодаря которому вы с легкостью почистите рыбу за считанные минуты.

Кулинары советуют выложите рыбу в подходящую посуду, полить ее кипятком, а после взять столовую ложку и очистить с легкостью рыбу!

Еще можно опустить тушки рыбы в холодную воду с уксусом: одна чайная ложка на один литр воды. И оставить на 2 часа и после удалите чешую!

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