Окрашивание яиц натуральными красителями один из самых популярных трендов последних лет. Это не только безопасно, но и позволяет получить нежные природные оттенки. Особенно эффектно выглядят голубые пасхальные яйца, которые легко сделать из обычной краснокочанной капусты. Такой способ не требует сложных ингредиентов и отлично подходит для пасхального декора.

Чем можно покрасить яйца в голубой цвет на Пасху рассказала фудблогерка viktoriya teryaeva в Instagram.

Ингредиенты:

синяя капуста – 300-400 г

яйца – 8-10 шт.

соль – 1 ст.л.

уксус – 2 ст.л.

вода – 1-1,5 л

масло – 1 ч.л. (для блеска, по желанию)

Способ приготовления:

1. На дно кастрюли выложите часть нашинкованной синей капусты.

2. Сверху разместите яйца и накройте их еще одним слоем капусты.

3. Добавьте соль и уксус, после чего залейте все водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты.

4. Доведите до кипения и варите яйца примерно 5-7 минут.

5. После этого снимите кастрюлю с огня и оставьте яйца в отваре еще на 30 минут – это поможет получить более насыщенный голубой оттенок.

6. Достаньте яйца, выложите их на салфетку и дайте полностью остыть. По желанию слегка смажьте поверхность маслом, чтобы придать яйцам красивый блеск.

7. В результате вы получите нежные голубые яйца с натуральным окрасом, которые станут стильным дополнением к пасхальной корзине.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: