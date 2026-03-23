Как покрасить яйца в голубой цвет: идея с натуральными красителями на Пасху
Окрашивание яиц натуральными красителями один из самых популярных трендов последних лет. Это не только безопасно, но и позволяет получить нежные природные оттенки. Особенно эффектно выглядят голубые пасхальные яйца, которые легко сделать из обычной краснокочанной капусты. Такой способ не требует сложных ингредиентов и отлично подходит для пасхального декора.
Чем можно покрасить яйца в голубой цвет на Пасху рассказала фудблогерка viktoriya teryaeva в Instagram.
Ингредиенты:
- синяя капуста – 300-400 г
- яйца – 8-10 шт.
- соль – 1 ст.л.
- уксус – 2 ст.л.
- вода – 1-1,5 л
- масло – 1 ч.л. (для блеска, по желанию)
Способ приготовления:
1. На дно кастрюли выложите часть нашинкованной синей капусты.
2. Сверху разместите яйца и накройте их еще одним слоем капусты.
3. Добавьте соль и уксус, после чего залейте все водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты.
4. Доведите до кипения и варите яйца примерно 5-7 минут.
5. После этого снимите кастрюлю с огня и оставьте яйца в отваре еще на 30 минут – это поможет получить более насыщенный голубой оттенок.
6. Достаньте яйца, выложите их на салфетку и дайте полностью остыть. По желанию слегка смажьте поверхность маслом, чтобы придать яйцам красивый блеск.
7. В результате вы получите нежные голубые яйца с натуральным окрасом, которые станут стильным дополнением к пасхальной корзине.
