Как потушить сочную печень на сковородке: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
489
Для того, чтобы печень получилась вкусная и сочная, ее обязательно нужно совместить с овощами. На этот случай прекрасно подходит лук. Просто протушите все на сковородке, и у вас получится полноценное блюдо к картофельному пюре или любому гарниру.

Идея приготовления нежной куриной печени на сковородке опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • печень куриная – 600 г
  • лук – 2 шт.
  • яблоко – 1 шт.
  • соль и перец – по вкусу.
  • мука для панировки – 3 ст.л.
  • масло – 15 г

Способ приготовления:

1. Печень обвалять в муке.

2. Обжарить до золотой корочки.

3. Затем переложить в тарелку.

4. Лук и яблоко обжарить на смеси масла и сливочного масла до прозрачности.

5. Выложить к луку печень и добавить соль и перец.

6. Перемешивать периодически и готовить 5-7 минут, под крышкой.

