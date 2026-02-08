Для того, чтобы печень получилась вкусная и сочная, ее обязательно нужно совместить с овощами. На этот случай прекрасно подходит лук. Просто протушите все на сковородке, и у вас получится полноценное блюдо к картофельному пюре или любому гарниру.

Идея приготовления нежной куриной печени на сковородке опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

печень куриная – 600 г

лук – 2 шт.

яблоко – 1 шт.

соль и перец – по вкусу.

мука для панировки – 3 ст.л.

масло – 15 г

Способ приготовления:

1. Печень обвалять в муке.

2. Обжарить до золотой корочки.

3. Затем переложить в тарелку.

4. Лук и яблоко обжарить на смеси масла и сливочного масла до прозрачности.

5. Выложить к луку печень и добавить соль и перец.

6. Перемешивать периодически и готовить 5-7 минут, под крышкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: