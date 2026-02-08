Все рецепты
Как потушить сочную печень на сковородке: просто тает во рту
Для того, чтобы печень получилась вкусная и сочная, ее обязательно нужно совместить с овощами. На этот случай прекрасно подходит лук. Просто протушите все на сковородке, и у вас получится полноценное блюдо к картофельному пюре или любому гарниру.
Идея приготовления нежной куриной печени на сковородке опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- печень куриная – 600 г
- лук – 2 шт.
- яблоко – 1 шт.
- соль и перец – по вкусу.
- мука для панировки – 3 ст.л.
- масло – 15 г
Способ приготовления:
1. Печень обвалять в муке.
2. Обжарить до золотой корочки.
3. Затем переложить в тарелку.
4. Лук и яблоко обжарить на смеси масла и сливочного масла до прозрачности.
5. Выложить к луку печень и добавить соль и перец.
6. Перемешивать периодически и готовить 5-7 минут, под крышкой.
