Как пожарить мойву без жира и неприятного запаха на всю кухню: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
576
Как пожарить мойву без жира и неприятного запаха на всю кухню: делимся рецептом и секретами приготовления

Самая бюджетная рыба – мойва, но при приготовлении она дает неприятный запах на весь дом. Чтобы этого избежать, ее можно готовить просто в духовке, так будет даже полезнее, чем жареная на сковороде. Важно – если хотите, чтобы рыба не имела характерный запах, полейте ее перед приготовлением соком лимона и обязательно удалите внутренности.

Видео дня
Как правильно готовить мойву

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, хрустящей мойвы, в яично-мучном кляре. 

Ингредиенты:

  • Мойва 500 г

Кляр:

  • Яйцо 2 шт.
  • Мука 2 ст.л.
  • Растительное масло 1 ст.л.
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мойву помойте, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок. 

Мойва со специями

2. Кляр: взбейте яйца с мукой, обмокните в кляр рыбу.

Яично-мучной кляр

Пожарьте рыбу на сковороде или запекайте в духовке!

Готовая рыба в кляре

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктырыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты