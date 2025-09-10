Видео дня
Как пожарить мойву без жира и неприятного запаха на всю кухню: делимся рецептом и секретами приготовления
Самая бюджетная рыба – мойва, но при приготовлении она дает неприятный запах на весь дом. Чтобы этого избежать, ее можно готовить просто в духовке, так будет даже полезнее, чем жареная на сковороде. Важно – если хотите, чтобы рыба не имела характерный запах, полейте ее перед приготовлением соком лимона и обязательно удалите внутренности.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, хрустящей мойвы, в яично-мучном кляре.
Ингредиенты:
- Мойва 500 г
Кляр:
- Яйцо 2 шт.
- Мука 2 ст.л.
- Растительное масло 1 ст.л.
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Мойву помойте, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок.
2. Кляр: взбейте яйца с мукой, обмокните в кляр рыбу.
Пожарьте рыбу на сковороде или запекайте в духовке!
