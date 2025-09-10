Самая бюджетная рыба – мойва, но при приготовлении она дает неприятный запах на весь дом. Чтобы этого избежать, ее можно готовить просто в духовке, так будет даже полезнее, чем жареная на сковороде. Важно – если хотите, чтобы рыба не имела характерный запах, полейте ее перед приготовлением соком лимона и обязательно удалите внутренности.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, хрустящей мойвы, в яично-мучном кляре.

Ингредиенты:

Мойва 500 г

Кляр:

Яйцо 2 шт.

Мука 2 ст.л.

Растительное масло 1 ст.л.

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мойву помойте, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок.

2. Кляр: взбейте яйца с мукой, обмокните в кляр рыбу.

Пожарьте рыбу на сковороде или запекайте в духовке!

