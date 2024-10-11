Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления
Гороховый суп – один из самых бюджетных, сытных и легких в приготовлении блюд. Все что нужно сделать – правильно подготовить горох, поэтому его лучше замочить на ночь перед приготовлением.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с мясом, который получится очень нежным.
Ингредиенты:
- Ребра копченые – 400 г
- Горох колотый – 500 г
- Вода – 2,5 л
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Картофель большой – 3 шт.
- Куркума – 1 ч.л
- Соль, перец
- Укроп
- Сухарики
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положите ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.
2. Промойте горох, слейте воду и высыпьте в кастрюлю, его лучше замочить на ночь. Все залейте водой и готовьте до полной готовности гороха.
3. Достаньте из кастрюли морковь и лук. Ребра разберите от костей, а мясо нарежьте.
4. На отдельной сковороде сделайте зажарку из натертой морковки и лука. Добавьте куркуму и жарьте до прозрачности лука.
5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варите еще 10-15 минут. Регулируйте густоту супа водой, добавьте измельченный укроп.
Подавайте суп с поджаренным хлебом или сухариками!
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