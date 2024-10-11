Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт супа

Гороховый суп – один из самых бюджетных, сытных и легких в приготовлении блюд. Все что нужно сделать – правильно подготовить горох, поэтому его лучше замочить на ночь перед приготовлением.

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Вкусный гороховый суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с мясом, который получится очень нежным.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • Ребра копченые – 400 г
  • Горох колотый – 500 г
  • Вода – 2,5 л
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Картофель большой – 3 шт.
  • Куркума – 1 ч.л
  • Соль, перец
  • Укроп
  • Сухарики

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положите ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

Ингредиенты для бульона

2. Промойте горох, слейте воду и высыпьте в кастрюлю, его лучше замочить на ночь. Все залейте водой и готовьте до полной готовности гороха.

Горох для супа

3. Достаньте из кастрюли морковь и лук. Ребра разберите от костей, а мясо нарежьте.

Приготовление супа

4. На отдельной сковороде сделайте зажарку из натертой морковки и лука. Добавьте куркуму и жарьте до прозрачности лука.

Овощная зажарка

5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варите еще 10-15 минут. Регулируйте густоту супа водой, добавьте измельченный укроп.

Сколько варить суп

Подавайте суп с поджаренным хлебом или сухариками!

Готовый суп

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