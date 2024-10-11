Гороховый суп – один из самых бюджетных, сытных и легких в приготовлении блюд. Все что нужно сделать – правильно подготовить горох, поэтому его лучше замочить на ночь перед приготовлением.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с мясом, который получится очень нежным.

Ингредиенты:

Ребра копченые – 400 г

Горох колотый – 500 г

Вода – 2,5 л

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Картофель большой – 3 шт.

Куркума – 1 ч.л

Соль, перец

Укроп

Сухарики

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положите ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

2. Промойте горох, слейте воду и высыпьте в кастрюлю, его лучше замочить на ночь. Все залейте водой и готовьте до полной готовности гороха.

3. Достаньте из кастрюли морковь и лук. Ребра разберите от костей, а мясо нарежьте.

4. На отдельной сковороде сделайте зажарку из натертой морковки и лука. Добавьте куркуму и жарьте до прозрачности лука.

5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варите еще 10-15 минут. Регулируйте густоту супа водой, добавьте измельченный укроп.

Подавайте суп с поджаренным хлебом или сухариками!

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