Как правильно готовить картофель по-селянски, чтобы он был хрустящим и золотистым: действенные советы
Многие хозяйки часто ломают голову над тем, как приготовить вкусный картофель по-селянски, чтобы он был золотистым и хрустящим сверху и мягким внутри. В домашних условиях такого результата не всегда удается добиться. Но нужно выполнить всего несколько простых манипуляций.
Идея приготовления хрустящего и золотистого картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Главный секрет состоит в том, что сначала овощ нужно проварить в кипящей воде всего несколько минут. Подробные шаги вы найдете в статье.
Ингредиенты:
- картофель
- масло
- соль
- паприка
- сухая зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Картошку помыть от земли.
2. Разрезать на 4 части.
3. Выложить картофель в кипящую воду на 5 минут до повторного закипания.
4. Слить вод.
5. Полить маслом (примерно 3-4 ст.л).
6. Выложить на пергамент смазанный растительным маслом.
7. Поставить в духовку при 220 градусах на 15 минут при режиме конвекция.
8. Когда картофель приготовится, сразу на противень посыпать специями и чесноком.
9. Хорошо перемешать.
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