Многие хозяйки часто ломают голову над тем, как приготовить вкусный картофель по-селянски, чтобы он был золотистым и хрустящим сверху и мягким внутри. В домашних условиях такого результата не всегда удается добиться. Но нужно выполнить всего несколько простых манипуляций.

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Идея приготовления хрустящего и золотистого картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Главный секрет состоит в том, что сначала овощ нужно проварить в кипящей воде всего несколько минут. Подробные шаги вы найдете в статье.

Ингредиенты:

картофель

масло

соль

паприка

сухая зелень

чеснок

Способ приготовления:

1. Картошку помыть от земли.

2. Разрезать на 4 части.

3. Выложить картофель в кипящую воду на 5 минут до повторного закипания.

4. Слить вод.

5. Полить маслом (примерно 3-4 ст.л).

6. Выложить на пергамент смазанный растительным маслом.

7. Поставить в духовку при 220 градусах на 15 минут при режиме конвекция.

8. Когда картофель приготовится, сразу на противень посыпать специями и чесноком.

9. Хорошо перемешать.

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