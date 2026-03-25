Для того, чтобы паска получилась нежной и воздушной, очень важно правильно приготовить опару. Ее нужно обязательно настаивать 20-30 минут и только после этого добавлять в массу.

Идея приготовления воздушной домашней паски на молоке опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты для опары:

молоко – 200 мл.

сухие дрожжи – 17 г

сахар – 100 г

мука – 150 г

Ингредиенты для теста:

желтки – 5 шт.

сахар – 50 г

соль щепотка

ванилин

готовая опара

мука – 350 г

мягкое сливочное масло – 100 г

цедра 1 лимона

изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала взбить желтки с сахаром, солью, ванилином до побеления.

2. Добавить опару (опару настоять 20-30 минут), цедру и частями ввести муку, замешивая тесто минут 10-12.

3. Далее постепенно ввести мягкое сливочное масло в тесто, вымешать еще 10 минут.

4. В конце добавить предварительно замоченный изюм и вымешать 2-3 минуты.

5. Оставить тесто в теплом месте на 1,5-2 часа.

6. Когда тесто подошло, немного примять его, поделить на равные части, сформировать шарики и наполнить формочки на 1/3.

7. Накрыть и оставить еще на 40-50 минут.

8. Далее отправить пасочки в разогретую до 170-180 градусов духовку на 30 минут.

9. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

10. Когда пасочки остынут – можно украшать.

