Как правильно готовить опару на паску, чтобы тесто поднялось: лучший рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Для того, чтобы паска получилась нежной и воздушной, очень важно правильно приготовить опару. Ее нужно обязательно настаивать 20-30 минут и только после этого добавлять в массу.

Идея приготовления воздушной домашней паски на молоке опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты для опары:

  • молоко – 200 мл.
  • сухие дрожжи – 17 г
  • сахар – 100 г
  • мука – 150 г

Ингредиенты для теста:

  • желтки – 5 шт.
  • сахар – 50 г
  • соль щепотка
  • ванилин
  • готовая опара
  • мука – 350 г
  • мягкое сливочное масло – 100 г
  • цедра 1 лимона
  • изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала взбить желтки с сахаром, солью, ванилином до побеления.

2. Добавить опару (опару настоять 20-30 минут), цедру и частями ввести муку, замешивая тесто минут 10-12.

3. Далее постепенно ввести мягкое сливочное масло в тесто, вымешать еще 10 минут.

4. В конце добавить предварительно замоченный изюм и вымешать 2-3 минуты.

5. Оставить тесто в теплом месте на 1,5-2 часа.

6. Когда тесто подошло, немного примять его, поделить на равные части, сформировать шарики и наполнить формочки на 1/3.

7. Накрыть и оставить еще на 40-50 минут.

8. Далее отправить пасочки в разогретую до 170-180 градусов духовку на 30 минут.

9. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

10. Когда пасочки остынут – можно украшать.

