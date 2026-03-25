Как правильно готовить опару на паску, чтобы тесто поднялось: лучший рецепт
Для того, чтобы паска получилась нежной и воздушной, очень важно правильно приготовить опару. Ее нужно обязательно настаивать 20-30 минут и только после этого добавлять в массу.
Идея приготовления воздушной домашней паски на молоке опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 200 мл.
- сухие дрожжи – 17 г
- сахар – 100 г
- мука – 150 г
Ингредиенты для теста:
- желтки – 5 шт.
- сахар – 50 г
- соль щепотка
- ванилин
- готовая опара
- мука – 350 г
- мягкое сливочное масло – 100 г
- цедра 1 лимона
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. Сначала взбить желтки с сахаром, солью, ванилином до побеления.
2. Добавить опару (опару настоять 20-30 минут), цедру и частями ввести муку, замешивая тесто минут 10-12.
3. Далее постепенно ввести мягкое сливочное масло в тесто, вымешать еще 10 минут.
4. В конце добавить предварительно замоченный изюм и вымешать 2-3 минуты.
5. Оставить тесто в теплом месте на 1,5-2 часа.
6. Когда тесто подошло, немного примять его, поделить на равные части, сформировать шарики и наполнить формочки на 1/3.
7. Накрыть и оставить еще на 40-50 минут.
8. Далее отправить пасочки в разогретую до 170-180 градусов духовку на 30 минут.
9. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
10. Когда пасочки остынут – можно украшать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: