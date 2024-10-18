Как правильно хранить морковь, чтобы она оставалась свежей и хрустящей неделями: лайфхак

С добавлением моркови готовится очень большое количество основных блюд. Также этот овощ может выступать в качестве главного ингредиента, например, когда речь заходит за морковный суп или пирог.

Видео дня

Поэтому, большинство хозяек предпочитают, чтобы морковь всегда была у них дома в наличии. Как правильно хранить морковь, чтобы она оставалась хрустящей и свежей в течение недель, в TikTok рассказала блогер с ником soniasuperkitchen_food1.

В начале своего видео блогер демонстрирует способ хранения моркови, который не является действенным. Она просто кладет морковь в отделение для овощей. Таким образом морковь потеряет свою хрусткость уже через несколько дней. Поэтому, если вы не собираетесь использовать его в течение одного-двух дней, не следует пользоваться этим методом.

Далее блогер моет и тщательно высушивает морковь. Сухой овощ она помещает в герметичный пакет, после чего перекладывает его в отделение для хранения овощей. Женщина уверяет, что именно таким образом овощ сможет храниться неделями, не теряя свою свежесть и хрусткость.

На OBOZ.UA есть много рецептов с морковью: