Шпинат – это очень полезный и популярный вид зелени, с которым готовят завтраки, различные блюда и даже смузи. Он богат витаминами и полезными элементами, поэтому должен присутствовать в рационе каждого.

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Для того чтобы шпинат хранился дома как можно дольше, следует знать некоторые лайфхаки. В противном случае, уже через несколько дней вы увидите, что он стал непригодным к употреблению. Как правильно хранить шпинат, чтобы он не увядал месяц, в TikTok рассказал пользователь с ником shopnaturalgrocers.

Первый шаг – выстелить стеклянный контейнер небелеными кухонными полотенцами. Складываем шпинат слоями, перекладывая полотенцами. Закрываем крышкой контейнер и храним его в холодильнике.

Если вы заметите, что верхний слой полотенец стал влажным, его следует заменить сухими. Таким образом вы сможете сохранить шпинат свежим в течение двух месяцев. Полотенца будут впитывать лишнюю влагу, обеспечивая его свежесть надолго.

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